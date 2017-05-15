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    "Мовный патруль Яроша": стрельба в Каменском и разборки в соцсетях

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба в Каменском (65)

    28220
    В украинских городах опять стреляют! Таких сообщений в последнее время немало. Но вот причины такой ранее не наблюдалось: всему виной нежелание таксиста ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Что же пишут об этом украинцы в соцсетях?
    На месте разборок со стрельбой в Каменском
    Событие

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Конфликт со стрельбой… В последнее время таких новостей становится все больше, но далеко не все они запоминаются надолго. Исключением стал последний инцидент в Каменском (бывший Днепродзержинск), произошедший в воскресенье, 14 мая. По информации местных СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" вызвало бурную реакцию последних, решивших силой добиться ответа. В разгаре ссоры пассажиры начали крушить авто, а один из них даже прострелил таксисту обе ноги.  

    Двоих участников конфликта задержали на месте, одному удалось скрыться. Очень скоро в СМИ сообщили, что один из напавших является членом "Правого сектора". Однако, руководство организации такие заявления опровергает. Лидер Каменской городской организации "Правый сектор" Аскольд Можейко обнародовал в Facebook заявление о том, что Роман Малисевич не имеет отношения к ПС, а является членом партии "Державницька ініциатива Яроша" и личным телохранителем Д. Яроша.

    В украинском сегменте соцсетей события в Каменском обсуждают многие: "Собственно, все, что вы стеснялись узнать о "правых" и "ультра-правых", и "правых потому что пистолет". Риторический вопрос, почему они воюют ЗДЕСЬ, пока армия защищает их там"; "Опять народ (теперь в виде таксистов) вломил беспредельщикам. И опять на Днепропетровщине. Что теперь Аваков скажет? Опять снимать новоназначенных главментов? Бумеранг Добра или Обратная сторона фрайкора?" — интересуются в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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    На месте разборок со стрельбой в Каменском
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