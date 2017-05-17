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    Ярош признал, что его охранник стрелял в таксиста

    (обновлено: )33
    Дмитрий Ярош заявил, что не собирается оправдывать Михаила Навроцкого, но призвал с пониманием отнестись к инциденту. Конкретные инструкции, как себя вести, отмечая свой день рождения, он имел и их нарушил.
    Дмитрий Ярош
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Лидер партии "ДИЯ" (действие) Дмитрий Ярош подтвердил, что его охранник Михаил Навроцкий стрелял в таксиста, но заявил, что оказывать давления не следствие и суд не будет.

    Перестрелка в Каменском
    gazeta.dp.ua
    Охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ сказать "Героям слава!"

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    Ярош заявил, что не собирается оправдывать Навроцкого, но призвал с пониманием отнестись к инциденту.

    "Конкретные инструкции, как себя вести, отмечая свой день рождения, он имел и их нарушил. За что будет нести заслуженное наказание. Давить на следствие и суд, кричать о "предательстве" и "политических преследованиях добровольцев" не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем без исключения гражданам. Юридическая и медицинская помощь Михаилу предоставляется всесторонняя", — отметил он.

    Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

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