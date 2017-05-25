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    Охранник Яроша, стрелявший в таксиста, в реанимации

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    (обновлено: )61607
    Как отмечается, Михаил Навроцкий пробыл в СИЗО 10 дней и "принимал только анальгин и "Но-шпу". При этом адвокат добавил, что медики пока не сообщили, сколько времени его подзащитный пробудет в больнице.
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    gazeta.dp.ua

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Охранник народного депутата Дмитрия Яроша Михаил Навроцкий, который подозревается в огнестрельном ранении таксиста в Каменском, госпитализирован в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сообщил его адвокат Сергей Погосян.

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    "Сейчас он в реанимации. Мы с большими боями убедили руководителя СИЗО, что ему нужен осмотр нейрохирурга, ведь он жаловался на головные боли. После того, как мы увидели диагноз, мы были поражены: два перелома основания черепа, перелом лобной кости, переломы ребер, пальцев и так далее", – рассказал адвокат.

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    Погосян отметил, что Навроцкий пробыл в СИЗО 10 дней и "принимал только анальгин и "Но-шпу".

    "Врачи говорят, что он жаловался только на головную боль. Вероятно, это такой человек, все держит в себе. Он и после обстрела "Градом" не ныл", – заявил адвокат.

    При этом он добавил, что медики пока не сообщили, сколько времени его подзащитный пробудет в больнице.

    Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

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