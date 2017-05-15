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    В Каменском таксисту прострелили ноги из-за отказа ответить на "Слава Украине"

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    По информации СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине" повлекло применение оружия. Инцидент произошел в Каменском (бывший Днепродзержинск) на улице Медицинской.
    В Каменском таксисту прострелили ноги из-за отказа ответить на Слава Украине
    Событие

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека, сообщило местное издание "Событие". 

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    По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине" повлекло применение оружия. Инцидент произошел на улице Медицинской возле автомобиля такси. По словам очевидцев, два пассажира нанесли удар водителю сзади, когда тот отвернулся за деньгами, чтобы отсчитать сдачу. Им на подмогу пришел еще один участник конфликта.

    В разгаре ссоры пассажиры начали бить машину и прострелили водителю такси обе ноги. На помощь коллеге прибыли также другие таксисты, один из которых был ранен.

    Событие
    В Каменском таксисту прострелили ноги из-за отказа ответить на "Слава Украине"
    В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Двух участников конфликта задержали на месте, еще одному удалось скрыться. 
    Событие
    В Каменском таксисту прострелили ноги из-за отказа ответить на "Слава Украине"

    Лидер Каменской городской организации "Правый сектор" Аскольд Можейко сообщил в Facebook на обвинения в причастности членов его организации к перестрелке, что один из задержанных входит в партию "Государственную инициативу Яроша" и является телохранителем Дмитрия Яроша.  

    "Мы не знаем причин инцидента и обстоятельств, при которых произошел конфликт… Считаем, что Ярош и руководство партии должны разобраться в ситуации и опубликовать результаты собственного расследования", — написал Можейко.

       

    Ранее сообщалось, что в Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Калиниченко Вячеслава, который в тяжелом состоянии госпитализирован

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