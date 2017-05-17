Что занадто - то не здраво. Патриоты с большой дороги

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Захват здания в Одессе

В понедельник, 15 мая, в Одессе вооруженная "группа патриотов" пыталась захватить здание на улице Литературной. Об этом сообщил советник главы областного управления МВД Руслан Форостяк.

По его словам, один из участников событий, член "патриотической" организации забаррикадировался в помещении и угрожал ружьем.

В итоге, полицейские сумели убедить его сдаться. Остальные члены формирования вскоре тоже были задержаны, сообщает Depo.Одесса.

На данный момент ведутся следственные действия.

Перед этим 10 апреля 2017 года в Одессе возле памятника Неизвестному матросу произошла потасовка между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли возложить цветы.

В результате полиция задержала 16 человек. При себе у одного из задержанных нашли дымовые шашки и газовый баллончик.

"Патриоты провоцировали "куликовцев". В ответ некоторые любители России выкрикивали речевки: "Донбасс, мы с тобой! Вон из Одессы, бандеровские бесы!", — писала Думская.

В связи с потасовкой одесская организация "Правого сектора" объявила "срочную мобилизацию".

"Мовный патруль Яроша"

В воскресенье, 14 мая, в городе Каменское Днепропетровской области произошла перестрелка в районе дома №47 по улице Медицинской с участием окружения экс-лидера "Правого сектора", нардепа Дмитрия Яроша.

По данным СМИ, стрельбу спровоцировало нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". По словам очевидцев, два пассажира нанесли удар водителю сзади, когда тот отвернулся за деньгами, чтобы отсчитать сдачу. Им на подмогу пришел еще один участник конфликта.

Одним из фигурантов инцидента оказался охранник Яроша. Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство".

Неспокойное 9 мая gazeta.dp.ua Пистолет как аргумент. Скандалы со стрельбой с участием правосеков

В Днепре у мемориала Славы на 9 мая произошла массовая драка с участием полиции, атошников и сторонников "Оппоблока" из-за политической символики.

Поводом стало прохождение тысячной колонны "Оппоблока" во главе с бывшим вице-премьером Украины Александром Вилкулом и Дмитрием Колесниковым. Возле памятника Славы к коллоне подошли несколько десятков "активистов" и участников АТО. Они не желали, чтобы праздник проходил под флагами политсилы, и попытались заблокировать колонну. Завязалась драка, полицейские применили дубинки. У некоторых участников столкновения были разбиты головы, часть из них задержаны.

В ходе потасовок пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Вскоре после потасовок в полицию Днепра поступило видеообращение, в котором некие "патриотически настроенные люди" с закрытыми лицами выдвинули ультиматум полиции — от имени патриотов Днепра и ветеранов АТО. Они потребовали выдать им сотрудников полиции, которые на марше 9 мая "побили их побратимов". В планах "патриотов" — устроить над сотрудниками полиции "гражданский суд".

Киев

В Киеве на 9 мая националисты препятствовали проведению акции "Бессмертный полк", аргументируя это тем, что ее участники будут нести не только фото своих погибших на войне родственников, но и георгиевские ленты, которые националисты связывают с агрессией РФ против Украины.

Полиции некоторое время удавалось сдерживать колонну "Бессмертного полка", однако позже они таки выдвинулись от станции метро "Арсенальная" в сторону парка Славы. По пути следования националисты забросали колонну дымовыми шашками. В парке Славы произошли небольшие потасовки.

А накануне в центральном офисе партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", обнаружили взрывчатку.

Драки в Николаеве и Херсоне РИА Новости Украина Константин Гришин Бои местного значения: как прошел День Победы в Украине

10 мая в Николаеве произошла потасовка между националистами, афганцами и участниками АТО. В итоге, полиция задержала девятерых участников драки. Как писали местные СМИ, около 30 человек — членов праворадикальных организаций, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

По словам националистов, у "афганцев" якобы нашли антиукраинскую символику, в частности, знамена и флаги. Однако "афганцы" это отрицали. По их словам, причиной драки послужило то, что националисты начали якобы рвать их боевые знамена.

Потасовки в Виннице

В Виннице радикалы в масках напали на пенсионеров-участников первомайской демонстрации, писали местные СМИ.

Члены националистической организации "С14" попытались разогнать митинг в честь 1 мая. Молодчики в масках накинулись на людей, которые пришли на митинг, и стали вырывать у них из рук красные флаги с надписями "Социалисты" и "Союз левых сил". Завязалась потасовка, которую правоохранителям удалось прекратить.

Сообщалось, что на первомайский митинг пришло около 70 человек — почти все люди пенсионного возраста.

По материалам из открытых источников интернет