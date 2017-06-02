Власть теряет власть, что дальше? Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Макрон – "Игра в де Голля"

Встреча президентов РФ и Франции – Владимира Путина и Эммануэля Макрона – не принесла прорывов по украинскому вопросу, но в целом визит был достаточно показателен.

По мнению политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, пока каких-либо серьезных решений от этой встречи ждать и не приходилось – так и произошло.

"Поэтому делать из этого очередную "перемогу" я бы не стал. Все остальное – впереди, и самое главное осеннее событие – результат будущих выборов в Германии, когда окончательно станет ясен пасьянс. … Пока Ангела Меркель может с оптимизмом смотреть в будущее. И шансы на то, что статус-кво сохранится (Меркель останется канцлером), достаточно высокие", – рассказал эксперт.

Очевидно, что Макрон пытается изо всех сил строить имидж такого себе генерала Де Голля – но, правда, без генеральских погон и с метросексуальной внешностью, отметила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. Макрон, добавила она, вещает в жесткой манере, пытается показать, что он защитник национальных интересов Франции.

"Он даже потроллил Трампа после решения выйти из климатического соглашения. Мне пока трудно судить, это игра в де Голля, или это сильный лидер, который защищает интересы французского народа. Но что касается самой пресс-конференции, всего одна минута была посвящена Украине, причем это была такая обтекаемая речь Макрона, что необходимо созвать Нормандский формат и выслушать отчет ОБСЕ о доступе к разным точкам", – сообщила эксперт.

Рано говорить, продолжила она, на чью позицию стал Макрон.

Франция заинтересована в снятии санкций с РФ

Дьяченко заявила, что до сих пор не может отойти от статьи президента Порошенко в Politico накануне саммита "Большой семерки", где он рассказал, "что нужно делать с безопасностью, что нужно делать с Украиной и как любить свою европейскую родину".

"В украинской версии Макрон теперь чуть ли не наш заступник в Европе. Но стоит также обращать внимание на другие посылы из уст Макрона, который заявлял, что он будет отстаивать интересы французского бизнеса, который прямо заинтересован в снятии санкций с РФ", – сказала эксперт.

Однозначно Макрон будет показывать, уверена Дьяченко, что он самостоятельная, достаточно сильная фигура. Впрочем, несмотря на это, позиция Меркель в Нормандском формате и в общеевропейских вопросах будет весомее, прогнозирует эксперт.

Политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко отметил, что Путина в Париже принимали очень помпезно, но настоящего Макрона мы увидим, когда "его партия проберется в парламент", сейчас же Франция входит в период эластичной политики.

Захват облсовета во Львове: первая ласточка?

Обсудили эксперты и действия "Национального корпуса", который вслед за событиями во Львове анонсировал новые штурмы областных советов.

"Народный фронт" и его сателлиты начали достаточно сложную и многогранную игру против президента. Одним из инструментов этой игры являются как раз правые радикалы в лице национального корпуса. Секрет Полишинеля, что "Нацкорпус" вырос из "Патриота Украины", а это был силовой отряд Авакова – как альтернатива "Оплоту", который поддерживал Кернес. Из местечковых разборок это выросло в политическую силу. Теперь, с помощью радикалов, очевидно, этот сценарий (реализуется – Ред.), когда президент запугивается действиями радикалов, его страшат заговорами и подталкивают к достаточно контраверсийным решениям, вроде запрета соцсетей", – заявил Андрей Золотарев.

По его прогнозу, власти и дальше пойдут по пути демонтажа "даже видимых элементов свободы слова в Украине".

"Очевидно, в купе с тем, что снова взялись за языковой вопрос – рад косвенных признаков свидетельствуют о том, что да, пахнет выборами. О них не говорят, но политически готовятся. Берутся за те действия и решения, которые обычно предваряют заход на очередную избирательную кампанию", – сообщил политолог.

Золотарев также отметил, что в Украине существует патриотическая франшиза, когда "патриоту" позволено немножко больше, чем простому гражданину", в том числе и захваты областных советов. Если бы нечто схожее произошло в городе повосточнее, или в Закарпатье венгры пытались бы захватить областной совет, предположил эксперт, – реакция наверняка была бы совершенно иной: "а тут – олимпийское спокойствие".

"Но я думаю, что загонять Петра Алексеевича будут и дальше. Пока этот процесс только набирает обороты. Думаю, что лето у нас получится без традиционного июльского затишья – будет горячим", – сказал политолог.

"Власть теряет легитимность"

Захват административных зданий – это как раз то, на чем держится коалиция, заявила Елена Дьяченко. По ее словам, существует ресурс в виде вооруженных людей, формализованных или незаконных, с помощью которого "Народный фронт" отвоевывает "свое право на случайное присутствие во власти, несмотря на полное отсутствие рейтингов и падение доверия со стороны тех 20% избирателей, которые за него проголосовали несколько лет назад".

"Да, (захват облсовета – Ред.) это уголовное преступление, 341 статья уголовного кодекса, которая предполагает санкцию в виде 5 лет ограничения или лишения свободы. И действительно на востоке идет война, как раз, в общем-то, по тем же причинам. Но власть лояльна", – сказала эксперт.

Дьяченко сообщила, что президент Порошенко собирал свой силовой блок несколько дней назад, но поскольку в деле с захватом облсоветов "явно не скрывается след "Народного фронта" за этими действиями", то никакого определенного решения во время этого совещания с силовиками вынесено не было.

"Но власти забывают один момент, который играет против них. Проявляя такую лояльность к тяжким уголовным преступлениям, власть таким образом разрушает собственную легитимность. В очередной раз государственная власть на всю страну показала, что можно захватить областной совет. Или совершить другое преступление с оружием в руках", – подчеркнула эксперт.

Реакция Авакова?

Не делая никаких действий по отношению к тем, кто захватывает областные советы, власть таким образом показывает, что она больше не власть, уверена Дьяченко.

"И это сейчас на совести президента. Это показывает обществу, что это теперь можно, это теперь нормально. И критерий понесения или не несения наказания за такие преступления – связь с нужным политическим окружением, в частности – с "Народным фронтом". … Это ужасный сигнал. Но, к сожалению, такие сигналы поступают регулярно в течение последних трех с половиной лет", – рассказала эксперт.

Андрей Видишенко, говоря о событиях во львовском облсовете, высказал гипотезу: учитывая близость "Национального корпуса" к главе МВД Авакову – это может быть реакцией на его очередную попытку смещения.

"В целом же страна пребывает в революционной парадигме, разрушительной, и дестабилизация продолжается. И все данные действия отслеживаются нашими западными партнерами, влияют, в том числе, на инвестиционный климат. И ситуация нестабильности может поставить на стране крест", – предупредил политолог.

Основной вывод из ситуации, который сделал эксперт: устранение государства как института общественного контроля в революционную эпоху идет очень быстрым путем, очень незаметно, и стоит на короткое время устранить государственную монополию на насилие и "случается то, что случается".

Читайте также: Сюрприз! Ассоциация с ЕС ставит крест на членстве в ЕС

Франция и Германия – борьба за влияние

Поговорили политологи и о перспективах Нормандского формата. До осени, очевидно, будет сохраняться статус-кво, а с осени будут прилагаться куда большие усилия, чтобы сдвинуть с мертвой точки Нормандский формат или реализацию минских соглашений, предположил Андрей Золотарев.

Уже тогда, осенью, будет ясно, какими средствами будут принуждать реализовывать минские соглашения, добавил он.

Франция и Германия будут всячески давить и на Украину и на РФ по поводу выполнения минских соглашений – это очевидно, сказала Елена Дьяченко: "у действующей украинской власти теперь отсутствует поддержка в виде администрации президента США, Госдепа, даже американское посольство отказалось помогать в случае невыполнения Минска…".

"Я думаю, что эта ситуация только ослабляет позицию украинской власти. … Никто не будет искать другого формата, пока не будет выполнен Минск", – дала прогноз эксперт.

Пока Германия будет занята избирательной кампанией, у Макрона и Франции будет шанс попытаться увеличить роль страны в Нормандском формате, сообщил Андрей Видишенко. У Меркель же, по его словам, сейчас задача – выиграть выборы и завершить интеграцию Еврозоны.

Подзаголовок

Андрей Золотарев ярко прокомментировал переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве.

"С такой логикой и Крещатику можно вернуть "историческое" название – Адольфгитлерштрассе. Есть определенная черта, за которую не стоит заходить. Попробовали, общество проглотило переименование с проспектом Бандеры. Но не стоит забывать, что и проспект Шухевича, и проспект Бандеры, и улица Олены Телиги ведут к Бабьему Яру.

Я думаю, такого рода решения – проукраинские по форме, они антиукраинские по своему содержанию и последствиям. Поскольку те, кто не хочет добра Украине, могут аплодировать стоя. Поскольку они ведут общественный дискурс в сторону от единой Украины и идеи формирования единой политической нации, что бы там не говорили наши профессиональные патриоты", – рассказал эксперт.

Елена Дьяченко отметила, что в Украине отсутствует закон о местном самоуправлении, то есть, по сути, местные громады лишены права влиять как-то на то, что происходит на их территории.

"Инструмента прямой демократии, такого как местный референдум, нет. Сфабрикованные опросы общественного мнения – очень опосредованный инструмент демократии. А местный совет, который принимает такие решения, еще больше отрывается от своего избирателя. У всей действующей команды есть тенденция: для них важнее, что происходило 70-80 лет назад, чем сейчас. Важнее насадить свою версию происходившего тогда, а потом насадить всем гражаданам какую-то связь между благополучием, благосостоянием местной общины и всей страны о том, как же было все на самом деле 70 лет назад. Абсурдная вещь. Долго на этом продержаться нельзя. Поэтому политического будущего у этой властной команды на следующих выборах нет", – подытожила эксперт.