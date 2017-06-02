Штурм Киевсовета: ощутившие адреналин войны поняли, как добиться своего

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 1 июня, в сессионный зал Киевсовета ворвались люди в камуфляже, поскольку депутаты не хотели принимать решение о предоставлении статуса участников АТО представителям добробатов в целом. Переговоры с добровольцами вел мэр Виталий Кличко.

В конце концов депутаты проголосовали за это решение, хотя, по словам Кличко, документ все-таки будет доработан. Для этого в Киевсовете создали рабочую группу. При этом, во время принятия решения произошла потасовка между активистами и правоохранителями под зданием Киевсовета. За неделю это уже второй штурм.

Причины произошедшего конфликта в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик Петр Охотин.

"Вопрос добровольцев, вопрос статуса волонтеров, он поднимался еще в 2014 году, когда эти движения и возникали… В данном случае государство просто не понимает, что делать с потребностями народа, пытается жить по-старому, а люди, которые почувствовали адреналин войны, почувствовали Майдан и увидели, что таким давлением можно достичь своих целей, давят и достигают целей. В принципе, пока нет поврежденной мебели, пока нет избитых и, не дай Бог, убитых людей, это — в рамках закона. Но чем дальше, тем будет горячее", — спрогнозировал эксперт.

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