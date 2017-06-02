наверх
02.06.201703:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Штурм Киевсовета: ощутившие адреналин войны поняли, как добиться своего

    Тема:

    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве (20)

    (обновлено: )1801
    Государство просто не понимает, как удовлетворить потребности народа и продолжает жить по-старому, заявил в эфире "ГС" политический аналитик Петр Охотин.
    Бойцы добробатов в здании Киевсовета, 1 июня 2017
    informator.news

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 1 июня, в сессионный зал Киевсовета ворвались люди в камуфляже, поскольку депутаты не хотели принимать решение о предоставлении статуса участников АТО представителям добробатов в целом. Переговоры с добровольцами вел мэр Виталий Кличко.

    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов
    informator.news
    Штурм Киевсовета. "Правый" переворот все реальнее - Золотарев

    В конце концов депутаты проголосовали за это решение, хотя, по словам Кличко, документ все-таки будет доработан. Для этого в Киевсовете создали рабочую группу. При этом, во время принятия решения произошла потасовка между активистами и правоохранителями под зданием Киевсовета. За неделю это уже второй штурм.

    Причины произошедшего конфликта в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик Петр Охотин.

    "Вопрос добровольцев, вопрос статуса волонтеров, он поднимался еще в 2014 году, когда эти движения и возникали… В данном случае государство просто не понимает, что делать с потребностями народа, пытается жить по-старому, а люди, которые почувствовали адреналин войны, почувствовали Майдан и увидели, что таким давлением можно достичь своих целей, давят и достигают целей. В принципе, пока нет поврежденной мебели, пока нет избитых и, не дай Бог, убитых людей, это — в рамках закона. Но чем дальше, тем будет горячее", — спрогнозировал эксперт.

    Читайте также: И прольется кровь. Почему силовики в упор не замечают националистов?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США