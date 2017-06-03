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    Аналитика и комментарии

    Львов, Киев. Где штурм горсовета будет завтра?

    Тема:

    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве (29)

    (обновлено: )29611
    Киевсовет приравнял-таки воинов добробатов к участникам АТО. Вот только этому решению предшествовал не только пикет горсовета но и штурм сессионного зала… Как отреагировали на такие действия простые украинцы и что пишут о нем в соцсетях?
    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов
    informator.news

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Штурмы городских советов становятся нехорошей, но… уже традицией Украины. После скандальных событий во Львове эстафету "перехватила" столица. В четверг, 1 июня, бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

    Далее только факты: Киевсовет в первый летний день таки утвердил механизм официального признания добровольцев АТО. Теперь бойцы добробатов смогут получить статус участника боевых действий и льготы. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что это решение сырое и будет еще дорабатываться.

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    В соцсетях участившимся штурмам не особо рады: "Новый флешмоб. "Штурм местных советов". Киев принял эстафету у Львова и передал ее Тернополю! Вот ты какой, контроль!"; "Ни для кого не секрет, что все, кто хотел и имел хоть наименьшее право, уже получили статус "участника АТО". Даже те, кто не был дальше блок-поста в Днепропетровской области". "Классный бизнес, привел титушек в раду, проголосовали как надо тебе… ", — пишут украинцы и о таком.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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