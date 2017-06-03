В правовом государстве штурмов облсоветов бать не должно — политолог

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о недопустимости применения силы активистами под прикрытием патриотических лозунгов. И подчеркнул, что правоохранители больше не допустят всевозможных штурмов городских и областных советов.

Стоит напомнить, что после недавнего силового захвата националистами Львовского областного совета лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий анонсировал подобные штурмы органов местного самоуправления и в других регионах. Среди требований радикалов озвучивалось, в частности, принятие местными депутатами обращения к центральной власти подписать закон об амнистии участникам АТО.

Не опоздал ли министр МВД с реакцией на последние события, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал кандидат политических наук Андрей Дацюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Лише через кілька днів після скандального штурму Львівської облради міністр МВС відреагував на ті події попередженням діяти жорстко в таких випадках. А чому цього не було зроблено безпосередньо 30 травня, коли все і сталося?

— Після 30 травня у нас були події в країні. Також була бійка біля міської ради з вимогою визнати бійців батальйонів учасниками бойових дій. Справа в тому, що не те, коли чи як була заява. Справа в тому, яка ця заява, і чи виправдані дії, наприклад, активістів, які шляхом штурму добиваються реалізації власних інтересів, навіть захисту своїх прав. Справа в тому, що насправді, якщо ми хочемо жити в правовій державі, то ми маємо дотримуватись чинного законодавства, інакше у нас просто буде анархія. Ось така ситуація. Коли я почув ці новини, то згадав події на Закарпатті, коли охорона депутата Ланьо і "Правий сектор" влаштували перестрілку, які взяли участь, потім долучились правоохоронці, які намагались припинити це, а ситуація була не в емоційних якихось питаннях, а ситуація була в контрабанді цигарок. Тобто в цьому випадку були вимоги, наприклад, такі, зовсім інші, і загалом люди заслуговують того, чого вони вимагають. Але інше питання – це саме форма захисту, форма реалізації своїх інтересів і отримання того, що, вони вважають, їм належить.

Вам не здається, що якимось чином ця форма дещо дискредитує ту ідею, яку вони намагаються вичавити із влади?

— Здається, що дискредитує. Зверніть увагу на те, що в охороні цих адміністрацій, рад, державних об’єктів стоять ті ж самі поліцейські, представники інколи Нацгвардії, які самі брали участь в бойових діях на сході України, і загалом достатньо одного провокатора, як засвідчили події під ВР, коли було кинуто гранату і загинули правоохоронці. Це говорить про небезпеку таких дій, про те, що в правовій державі цього бути не повинно, і в очепленні, і на захисті правопорядку, на першій лінії стоять не міністр, не голови адміністрацій, рад, а стоять прості хлопці, які просто страждають, вимушені отримувати тілесні ушкодження, а інколи і можуть втратити власне життя.

Як ви вважаєте, чи не свідчать слова Авакова про те, що влада вже розробила план реагування на подібні ситуації?

— На рахунок плану я просто знати не можу, чи розроблений цей план, чи не розроблений, але єдине скажу, що співробітники Нацполіції, Нацгвардії, які охороняють важливі об’єкти, вони проходять спеціальну підготовку з протидії масовим заворушенням і т.д. Загалом підрозділи в будь-якій країні, так само, як в Україні, вони проходять відповідну тактичну, оперативно-тактичну підготовку. Тому загалом у випадку якогось повторення цих подій, я думаю, може бути відповідна реакція. Просто цього не хотілося б, тому що з обох сторін — українські громадяни, досить часто це патріоти України, які можуть бути тими самими ветеранами АТО.

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Їм не дали команди жорстко реагувати на подібні провокації, аби не збурити якимось чином суспільство? Канал Без табу Тернопіль на youtube Потасовка с участием депутата под Тернопольским горсоветом

— Перше – аби не збурити суспільство, друге – аби уникнути великих взагалі жертв, тому що жорстко реагувати – це означає жорсткі заходи. Ми пам’ятаємо Майдан, як можна жорстко реагувати, коли події були на Майдані, коли "Беркут" використовував навіть вогнепальну зброю. Я думаю, до цього не дійде, тому що зовсім інша влада, зовсім інші підходи, і співробітники поліції, силових структур не будуть, я думаю, виконувати такі накази, які були виконані під час Революції гідності з боку "Беркуту", а основне, що політики, які розбурхують так ситуацію, вони отримують дивіденди політичні, але під ризик ставиться життя і здоров’я як активістів, так і правоохоронців. Є інші способи добиватись своїх прав, є мирні методи протесту і їх ніхто ніколи не відміняв, так само, як і вихід в інформаційний простір, і зараз дуже багато телеканалів, радіостанцій, які можуть висвітлювати несправедливість, яка може бути якось по відношенню до воїнів АТО, добровольчих батальйонів і т.д. А інше – це інший шлях – це просто шлях насильства, який я, наприклад, підтримати не можу, тому що маємо мати правову державу, а не анархію, якою може скористатись ворог напряму і досить ефективно.

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что недовольные решением Киевсовета несколько десятков добробатов ворвались штурмом в здание Киевсовета, разбросав охрану.