Потасовка с участием депутата под Тернопольским горсоветом

Потасовка с участием депутата произошла утром в пятницу под зданием Тернопольского городского совета, сообщают местные СМИ.

Читайте также: Националисты в Киевсовете: отстоять добробатов и Шухевича

"Перед входом в помещение ТГС (Тернопольского городского совета — ред.) за полчаса до начала сессии выстроились мужчины, которые заявляли, что не пустят трех "предателей" (депутатов — ред.) — Сорокалита, Турского и Навроцкого на сессию. Сначала ограничились криками "Предатель-депутат, сложи мандат!". Но когда к двери городского совета подошел Иван Сорокалит, неизвестный мужчина толкнул его в грудь. Началась драка", — пишет местное издание BezTaby.te.ua.

Вместе с тем депутаты смогли зайти в здание, сессия начала работу.

Накануне бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ. Участие в конфликте принимали и некоторые депутаты. Впоследствии решение по вопросу о предоставлении статуса участника АТО бойцам добровольческих батальонов было доработано в зале и принято в целом.