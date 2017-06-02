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    Потасовка с участием депутата под Тернопольским горсоветом

    Тема:

    Столкновения под горсоветом Тернополя (2)

    (обновлено: )17420
    Перед входом в здание Тернопольского городского совета за полчаса до начала сессии выстроились мужчины, заявившие, что не пропустят трех депутатов.
    Канал Без табу Тернопіль на youtube

    Потасовка с участием депутата произошла утром в пятницу под зданием Тернопольского городского совета, сообщают местные СМИ.

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    "Перед входом в помещение ТГС (Тернопольского городского совета — ред.) за полчаса до начала сессии выстроились мужчины, которые заявляли, что не пустят трех "предателей" (депутатов — ред.) — Сорокалита, Турского и Навроцкого на сессию. Сначала ограничились криками "Предатель-депутат, сложи мандат!". Но когда к двери городского совета подошел Иван Сорокалит, неизвестный мужчина толкнул его в грудь. Началась драка", — пишет местное издание BezTaby.te.ua.

    Вместе с тем депутаты смогли зайти в здание, сессия начала работу.

    Накануне бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ. Участие в конфликте принимали и некоторые депутаты. Впоследствии решение по вопросу о предоставлении статуса участника АТО бойцам добровольческих батальонов было доработано в зале и принято в целом.

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