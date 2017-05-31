Великий украинский передел. Соцсети о угрозах Билецкого

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скандальный штурм Львовского облсовета получил не менее шумное продолжение. Во-первых: активисты партии "Национальный корпус" разбили палаточный городок под стенами облсовета, а во-вторых внефракционный депутат Рады и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий анонсировал дальнейшие штурмы аналогичных учреждений с требованием амнистии для воинов АТО и даже поход на Администрацию президента.

Стоит напомнить с чего же все начиналось: 30 июня в помещение Львовского облсовета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", с самого утра митинговавших под зданием облсовета, требуя в частности и амнистии участников АТО. После штурма сессионного зала за помощью к медикам обратились 11 пострадавших, в том числе и одна беременная журналистка.

В соцсетях новым делам и обещаниям Билецкого не особо то и рады: "Творить беспредел (учитывая, что решение вопроса от обладминистраций и облсоветов не зависит, — это именно беспредел, который скажется на невиновных людях) и "надеяться на понимание"…"; "Вангую закат ультраправых с последующей правовой оценкой". "Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион" Только я вижу в этом противоречие?" — Интересуются в сетях и такими вопросами.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook