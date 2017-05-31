наверх
31.05.201720:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Великий украинский передел. Соцсети о угрозах Билецкого

    (обновлено: )98850
    Штурм Львовского облсовета далеко не финал, а только начало более глобальных акций — пообещал украинцам лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Как восприняли такое заявление соотечественники нардепа и что же пишут они по этому поводу в соцсетях?
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Скандальный штурм Львовского облсовета получил не менее шумное продолжение. Во-первых: активисты партии "Национальный корпус" разбили палаточный городок под стенами облсовета, а во-вторых внефракционный депутат Рады и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий анонсировал дальнейшие штурмы аналогичных учреждений с требованием амнистии для воинов АТО и даже поход на Администрацию президента.

    Стоит напомнить с чего же все начиналось: 30 июня в помещение Львовского облсовета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", с самого утра митинговавших под зданием облсовета, требуя в частности и амнистии участников АТО. После штурма сессионного зала за помощью к медикам обратились 11 пострадавших, в том числе и одна беременная журналистка. 

    В соцсетях новым делам и обещаниям Билецкого не особо то и рады: "Творить беспредел (учитывая, что решение вопроса от обладминистраций и облсоветов не зависит, — это именно беспредел, который скажется на невиновных людях) и "надеяться на понимание"…"; "Вангую закат ультраправых с последующей правовой оценкой". "Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион"  Только я вижу в этом противоречие?" — Интересуются в сетях и такими вопросами.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Загранпаспорт
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"