Аваков предупредил о недопустимости штурмовать здания органов власти

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил политиков о недопустимости силовых штурмов зданий органов государственной власти.

"Мы не допустим, чтобы какие-то военизированные образования прикрываясь теми или другими флагами, зачастую патриотическими, присваивали себе право возможность штурмовать заседание городского совета областного совета и так дальше. Я считаю, что каждая политическая сила должна искать пути, чтобы вести цивилизованный диалог", — сказал Аваков журналистам в пятницу в Днепре (бывший Днепропетровск), общение которых транслировал телеканал "112. Украина".

Во вторник местное интернет-издание Zaxid.net сообщило, что активисты ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе. Пострадали 11 человек.

В четверг в здании городского совета Киева произошла потасовка полицейских и бойцов добровольческих батальонов-участников спецоперации в Донбассе, которые требовали принятия местным советом решения о предоставлении им статуса участника боевых действий в Донбасс.