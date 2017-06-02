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    Политика

    Аваков предупредил о недопустимости штурмовать здания органов власти

    (обновлено: )30501
    Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не допустит, чтобы какие-то военизированные образования присваивали себе право возможность штурмовать органы власти.
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил политиков о недопустимости силовых штурмов зданий органов государственной власти.

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    "Мы не допустим, чтобы какие-то военизированные образования прикрываясь теми или другими флагами, зачастую патриотическими, присваивали себе право возможность штурмовать заседание городского совета областного совета и так дальше. Я считаю, что каждая политическая сила должна искать пути, чтобы вести цивилизованный диалог", — сказал Аваков журналистам в пятницу в Днепре (бывший Днепропетровск), общение которых транслировал телеканал "112. Украина".

    Во вторник местное интернет-издание Zaxid.net сообщило, что активисты ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе. Пострадали 11 человек.

    В четверг в здании городского совета Киева произошла потасовка полицейских и бойцов добровольческих батальонов-участников спецоперации в Донбассе, которые требовали принятия местным советом решения о предоставлении им статуса участника боевых действий в Донбасс.

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