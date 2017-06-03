Шухевич победил, а нам - платить и каяться

Василий Стоякин, обозреватель

Первого июня Киевсовет принял-таки давно ожидавшееся решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича. За это решение проголосовали 69 из 78 присутствовавших депутатов. Сын командира УПА, народный депутат Юрий Шухевич поблагодарил горсовет, отметив, что столица избавилась от очередного "родимого пятна большевизма".

В прошлом году проект решения о переименовании успешно прошел общественные слушания, хотя и противников было довольно много (55%, или 3165 голосов "за", и 45%, или 2627 голосов "против"). Вопрос вынесли на декабрьскую сессию, но для принятия решения тогда не хватило голосов.

Само по себе развитие событий было предсказуемым – еще 12 октября 2007 года указом президента Украины Виктора Ющенко Роману Шухевичу было посмертно присвоено звание Герой Украины с формулировкой "за выдающийся личный вклад в национально-освободительную борьбу за свободу и независимость Украины и в связи со 100-летней годовщиной со дня рождения и 65-летней годовщиной создания Украинской повстанческой армии".

Правда, 21 апреля 2010 года Донецкий апелляционный административный суд признал противоправным и подлежащим отмене указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины, согласившись с заявлением истца о том, что Шухевич был убит в 1950 году, то есть до провозглашения Украиной независимости, и поэтому не был гражданином Украины. Высший административный суд Украины оставил без изменений решение Донецкого апелляционного административного суда. Однако теперь ведь решение Донецкого суда для нас не указ – Донецк это, конечно, Украина, но какая-то странная Украина, неподконтрольная…

Отмечу еще один важный момент – хотя Юрий Шухевич упомянул о "родимых пятнах большевизма", решение Киевсовета принято вне рамок закона о декоммунизации. Во-первых, действие закона в части переименований давно закончилось (последние решения ВР в этом отношении проходили вне правового поля). Во-вторых, закон о декоммунизации не затрагивает названия, связанные с Великой Отечественной войной (сама она, правда, уже отменена).

Само по себе решение Киевсовета более чем символично.

Ватутин командовал группировкой советских войск, которые освободили Киев от немецко-фашистских (или, как сейчас принято "правильно" говорить – нацистских) захватчиков. Погиб неподалеку от Киева от рук украинских националистов и похоронен в Киеве.

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Шухевич никакого отношения к Киеву и его освобождению от кого-либо не имел. Как офицер Абвера он был заместителем командира в спецподразделении "Нахтигаль" и принимал участие во взятии Львова, а с ноября 1941 года был заместителем командира 201-го батальона шуцманшафта в звании гауптштурмфюрер. Т.о., Шухевич, фактически, представитель тех самых оккупантов, от которых освобождал Киев Ватутин.

Правда, тут есть два момента.

Во-первых, еще в январе 1943 года Шухевич ушел со службы и сосредоточился на работе в ОУН. Отодвинув Лебедя он стал политическим лидером ОУН(б) и одним из инициаторов III Чрезвычайного Сбора ОУН, который в августе 1943 года принял новую политическую платформу "двухфронтовой" борьбы ОУН(б) и УПА против "империализма Берлина и Москвы". Т.е., на момент освобождения Киева (ноябрь 1943 года), он был даже, в определенной степени, попутчиком Красной Армии.

Во-вторых, какой бы неблаговидной ни была роль Шухевича на начальном этапе войны, ни "Нахтигаль", ни шуцманшафт Нюрнбергским трибуналом в качестве преступных организаций признаны не были. Впрочем, Украина в этом отношении находится в собственной реальности – по словам директора института национального склероза Вятровича под действие закона о декоммунизации (формально и антинацистского тоже) дивизия СС "Галичина" не подпадает, хотя Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией, не делая различий между собственно СС и войсками СС, включая национальные части.

Т.о., с формальной точки зрения, Киевсовет за пределы правового поля и даже некоторой исторической логики не вышел. Отсутствие прямой связи между Шухевичем и Киевом смущать никого не должно – он ведь боролся за освобождение от большевиков и фашистов всей Украины, т.е. и Киева тоже (такой же логикой руководствовались, когда в каждом городе заводили улицу Ленина – для всех ведь старался…).

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Тем не менее, даже в рамках этой логики имеется огромная прореха – сколько бы ни писали об УПА, как об армии-победительнице, она никого не победила. УПА была разгромлена и если значительное количество ее бойцов и командиров (включая последнего командующего УПА Кука) уцелело, то только благодаря проводимой "кровавым сталинским режимом" политике национального примирения. Эта политика так не называлась, но смысл был именно такой – в обмен на признание объективного факта победы Советской Власти националистам оставляли жизнь и даже свободу. Тот же Кук спокойно себе работал в Центральном государственном историческом архиве и академическом Институте истории и, по мнению людей, знавших его в тот период, сотрудничал с КГБ (в это легко поверить, если вспомнить, что в 1960 году написал "Открытое письмо к Ярославу Стецько, Миколе Лебедю, Степану Ленкавскому, Дарье Ребет, Ивану Гринеху и всем украинцам, которые живут за границей", в котором признал советскую власть законной в Украине, отрекся от ОУН-УПА и призвал украинское правительство в изгнании признать СССР как законное государство и вернуться в Украину).

Ватутин тоже погиб (кстати, подобно Шухевичу – в случайной стычке), но Красная Армия, все же, победила и Германию, и УПА.

Считать независимость Украины результатом деятельности УПА, конечно, можно, но эта точка зрения некорректна с любой точки зрения. В 1991 году отряды УПА не брали Киев штурмом, да и сам по себе политический режим, по сей день существующий в Украине, программе ОУН отнюдь не соответствует.

В общем, продолжается та же самая практика возвеличивания "пусть битых, но своих" и отказа от участия в реальных победах. Участь украинцев – платить и каяться. Можно сколько угодно рассказывать о том, что мы часть цивилизованного мира и Европы, но правды-то не скроешь – нам навязывается идеология потерпевшей поражение и оккупированной страны.

Парадоксальным образом, называя проспект в честь Шухевича, киевские депутаты подчеркивают, что современная Украина – часть СССР и России, потерпевшая поражение и вынужденная просить прощение за то, в прошлом веке осмелилась бросить вызов объединенной Европе… Такие вот "родимые пятна большевизма".