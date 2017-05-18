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    Фотоленты

    Вандализм по-киевски. Памятник генералу Ватутину облили краской

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (147)

    (обновлено: )7601
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской.
    112 Украина

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    Памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке неподалеку от здания Верховной Рады, облили красной краской.

    На месте события работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник. 

    В Институте нацпамяти назвали главную цель декоммунизации. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
    В Институте нацпамяти назвали главную цель декоммунизации

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    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник генералу Ватутину, установленный возле Рады, не подлежит демонтажу.

    Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

    В апреле представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", провели акцию у памятника Ватутину в Мариинском парке. Они повесили на него табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами".

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