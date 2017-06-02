Как ломают киевлян через колено. Бандера и Шухевич оккупировали Киев

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Еще каких-то пять-шесть лет назад утверждалось, что в национально-культурном отношении Украина будет едина тогда, когда на Востоке признают героями Бандеру с Шухевичем, а на Западе — советских полководцев-украинцев Ватутина и Малиновского, но для этого должно смениться еще не одно поколение украинцев. Как оказалось, вовсе не нужно ждать так долго — можно ломать киевлян через колено и практически большевистскими методами пытаться навязать свое видение истории страны, абсолютно не интересуюсь мнением жителей столицы.

У киевлян — потомков героев Великой Отечественной войны, вдруг появились чужие им герои, герои жителей Западной Украины. Сначала по инициативе Украинского института национальной памяти (УИНП), возглавляемого Владимиром Вятровичем, в Киеве появился проспект Степана Бандеры, сейчас же с легкой руки того же Вятровича, в столице появится проспект Романа Шухевича.

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 69 депутата при минимально необходимых 61. Депутатская фракция "Солидарность" дала 29 голосов, "Самопомощь" — 14, "Свобода" — 13, "Батькивщина " — 12. Киевлян в этом списке можно пересчитать по пальцам.

Нация нуждается в героях

Глава Института национальной памяти восторженно приветствовал решение депутатов и объяснил, зачем столице нужен проспект Шухевича.

"Человечество нуждается в героях — они являются мерилом того, насколько далеко мы отошли от животного мира и приблизились к Богу. Герой — это тот, кто смог переступить через обыденное, материальное, персональное. При этом он, как и мы, был человеком, без врожденных сверхвозможностей, с неизбежными ошибками, взлетами и падениями. Нации нуждаются в героях — тех, кто посвящает им свою короткую или длинную жизнь и таким образом освящает их существование. Они придают смысл совместной жизни других, превращают их в сообщество — нацию. Украинцы нуждаются в героях, оглядываясь на которых, мы начинаем понимать, почему хотим быть, оставаться или становиться украинцами", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Таблетка от амнезии

Николай Федорович Ватутин генерал армии, Герой Советского Союза окончил 14-ю Полтавскую пехотную школу, служил в Бахмуте, Луганске и Чугуеве, был начальником штаба Киевского военного округа. Под руководством Ватутина войска Воронежского (с октября 1943 года — 1-го Украинского) фронта участвовали в битве за Днепр, освобождении Киева, а также в последующих операциях по вытеснению немецких войск из Правобережной Украины. 29 февраля 1944 года у села Милятин Острожского района (юг Ровенской области) колонна с Ватутиным попала под обстрел диверсионной группы УПА, в результате которого он получил ранение и впоследствии умер от полученных ран. Похоронен в Мариинском парке.

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Роман Иосифович Шухевич накануне Великой Отечественной войны тесно сотрудничал с гитлеровцами и в чине гауптмана занимал должность заместителя командира батальона "Нахтигаль". В его составе Шухевич участвовал в нападении на СССР. После захвата Львова батальон "Нахтигаль" принимал участие в массовой карательной акции в отношении населения города: уничтожении по заранее составленным спискам польской и украинской интеллигенции, советских и партийных работников и членов их семей, еврейского населения. В качестве заместителя командира 201 охранного батальона Шухевич участвовал в карательных акциях на территории Белоруссии. С 1943 года Шухевич перешёл на нелегальное положение, сосредоточившись на деятельности ОУН и создании УПА. 5 марта 1950 года Шухевич был убит в ходе спецоперации, проведённой сотрудниками Министерства госбезопасности СССР.

Inglorious Basterds

"Не думала моя бабушка, насмотревшаяся на нацистов и их прихлебателей в оккупированном Киеве, что доживет до времени, когда память о счастье освобождения будут пытаться стереть с карты ее родного города. Напомните, кстати, чем достославным отличился Шухевич перед киевской громадой? А на вопрос о заслугах Шухевича перед киевлянами желающих ответить пока нет", — сокрушаются киевляне в соцсетях.

Политолог Кость Бондаренко считает, что инициаторами переименований улиц и проспектов руководит банальный комплекс, проявление подсознательного: они хорошо понимают, что их именами никогда и ничего не назовут.

"Inglorious Basterds (бесславные ублюдки — Ред.) — так, кажется, высказался Тарантино? Подобные комплексы двигают людьми, пишут на стенах туалетов и заборах, вырезают свои имена на деревьях и скамейках: они знают, что никогда не напишут ни "Войну и Мир", ни "Американскую трагедию". Хотя в порядке исключения я бы все же назвал в будущем один из топонимов Киева тупиком Вятровича. И сделал бы такой же исключение для вице-премьера Кириленко. Чтобы потомки помнили", — написал Кость Бондаренко на своей странице в Facebook.

"Мой прадед дружил с Ватутиным, учились с ним в академии в Москве, вместе служили в Киеве. Дружили семьями, моя бабушка ходила с его дочкой в одну школу, в один класс, жили в одном доме. Доме, что в 200 метрах от нынешней могилы генерала. Оба друга, и мой прадед Александр Осипович и Николай Федорович погибли защищая, освобождая Украину от нацистской нечисти. Дед в 41, Ватутин в 44. Моего деда не нашли. Так где то и лежит в поле под Уманью. Его друга благодарные украинцы похоронили с почестями на высоком правом берегу Днепра, в парке где они так любили гулять семьями.



Подвиг их не стереть из памяти людской никаким негодяям и временщикам. Настанет день и снова появятся в Киеве проспекты, скверы, улицы имени генерала Ватутина, имени всех борцов за нашу свободу и будущее. Так будет. Обязательно", — написал в соцсети политолог Михаил Павлив.