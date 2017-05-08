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    В Хмельницком облили краской мемориальную доску Бандере

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    Мемориальный камень, который установили в честь Степана Бандеры в Хмельницком, облили красной краской. Активисты пытаются отмыть камень от краски.
    В Хмельницком облили краской мемориальную доску Бандере
    УНН

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Хмельницком неизвестные облили красной краской камень с мемориальной доской Степану Бандере, сообщает УНН со ссылкой на управление патрульной полиции города.

    "Неизвестные лица облили памятный знак, установленный на перекрестке ул. С. Бандеры и ул. Заречанская. На место происшествия вызвали полицию. Сейчас активисты пытаются отмыть камень от краски. Им помогают патрульные полиции", — отметил представитель УПП города Роман Мартынюк.

    Ранее сообщалось, что рабочие в ходе ремонтных работ, которые проводились в понедельник в Тернополе, выкопали возле памятника Степану Бандере человеческие останки.

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