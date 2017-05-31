наверх
31.05.201716:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Свобода" пикетировала консульство Польши из-за высказываний о Бандере

    (обновлено: )35306
    Участники пикета у здания консульства Польши в Луцке призвали польскую сторону строить отношения между государствами на "основе равноправия и уважения к украинским героям".
    Пикет консульства Польши в Луцке
    volyn.svoboda.org.ua

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Активисты ВО "Свобода" провела митинг у консульства Польши в Луцке, в ходе которого выразили протест в связи с назначением польским консулом Веслава Мазура, который ранее, по данным СМИ, заявил, что Украина должна переоценить своих национальных героев и не причислять к ним Степана Бандеру.

    Полиция в Одессе
    Думская.net
    Циничные бандеры: одесситы, мы вас не боимся!

    "Политические партии и общественные организации, несогласные с назначением консулом Польши в Луцке Веслава Мазура, который отличился антиукраинскими высказываниями, приняли участие в пикетировании польского консульства", — говорится в сообщении.

    Участники пикета призвали польскую сторону строить отношения между государствами на "основе равноправия и уважения к украинским героям". Организаторы пикета также требовали от Веслава Мазура публичных извинений за свои высказывания. Кроме того, консулу Польши в Луцке передали книги об УПА и про Степана Бандеру.

    "Мы собрались здесь не для того, чтобы поссорить народы и испортить украино-польские отношения, как некоторые пытаются трактовать акцию. Мы пришли выразить свой протест антиукраинским высказываниям консула Польши и указать, что такое поведение не достойно дипломата. Если бы кто-то из украинских дипломатов позволил бы себе похожи высказывания в сторону поляков, его бы давно выслали из территории Польши. Только наша власть не может защитить национальное достоинство", — приводятся слова председателя Луцкой городской организации "Свобода" Николая Федика во время пикета.

    Читайте также: Financial Times: Польша оценила преимущества наплыва мигрантов с Украины

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"