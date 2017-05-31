"Свобода" пикетировала консульство Польши из-за высказываний о Бандере

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Активисты ВО "Свобода" провела митинг у консульства Польши в Луцке, в ходе которого выразили протест в связи с назначением польским консулом Веслава Мазура, который ранее, по данным СМИ, заявил, что Украина должна переоценить своих национальных героев и не причислять к ним Степана Бандеру.

"Политические партии и общественные организации, несогласные с назначением консулом Польши в Луцке Веслава Мазура, который отличился антиукраинскими высказываниями, приняли участие в пикетировании польского консульства", — говорится в сообщении.

Участники пикета призвали польскую сторону строить отношения между государствами на "основе равноправия и уважения к украинским героям". Организаторы пикета также требовали от Веслава Мазура публичных извинений за свои высказывания. Кроме того, консулу Польши в Луцке передали книги об УПА и про Степана Бандеру.

"Мы собрались здесь не для того, чтобы поссорить народы и испортить украино-польские отношения, как некоторые пытаются трактовать акцию. Мы пришли выразить свой протест антиукраинским высказываниям консула Польши и указать, что такое поведение не достойно дипломата. Если бы кто-то из украинских дипломатов позволил бы себе похожи высказывания в сторону поляков, его бы давно выслали из территории Польши. Только наша власть не может защитить национальное достоинство", — приводятся слова председателя Луцкой городской организации "Свобода" Николая Федика во время пикета.

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