Задержана банда, пытавшаяся похитить экс-гражданина РФ за $17 млн - Луценко

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали группу лиц, которые за вознаграждение в 17 миллионов долларов собирались похитить и отправить в Россию бывшего гражданина РФ, ранее переехавшего в Украину из-за преследований на родине.

"Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальн

ик райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 миллионов долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

При этом генпрокурор не назвал никаких фамилий.

Луценко утверждает, что группа была задержана во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов.

facebook.com/LlutsenkoYuri Деньги, изъятые у банды, которая, по словам Юрия Луценко, пыталась похитить экс-гражданина РФ за $17 млн

Задержанным, по данным генпрокурора, грозит до десяти лет лишения свободы.

facebook.com/LlutsenkoYuri Удостоверение сотрудника полиции, изъятое при задержании банды, пытавшейся, по словам Юрия Луценко, похитить экс-гражданина РФ за $17 млн

В минувшую среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".