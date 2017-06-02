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    Задержана банда, пытавшаяся похитить экс-гражданина РФ за $17 млн - Луценко

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    (обновлено: )37003
    Генпрокурор Юрий Луценко не называет никаких фамилий, при этом утверждает, что группа была задержана во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов и действовала по заказу гражданина России.
    Задержание банды, пытавшейся, по словам Юрия Луценко, похитить экс-гражданина РФ за $17 млн
    Юрий Луценко/Facebook

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали группу лиц, которые за вознаграждение в 17 миллионов долларов собирались похитить и отправить в Россию бывшего гражданина РФ, ранее переехавшего в Украину из-за преследований на родине.

    "Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальн

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    ик райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 миллионов долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    При этом генпрокурор не назвал никаких фамилий.

    Луценко утверждает, что группа была задержана во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов.

    facebook.com/LlutsenkoYuri
    Деньги, изъятые у банды, которая, по словам Юрия Луценко, пыталась похитить экс-гражданина РФ за $17 млн

    Задержанным, по данным генпрокурора, грозит до десяти лет лишения свободы.

    facebook.com/LlutsenkoYuri
    Удостоверение сотрудника полиции, изъятое при задержании банды, пытавшейся, по словам Юрия Луценко, похитить экс-гражданина РФ за $17 млн

    В минувшую среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

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