Задержана банда, пытавшаяся похитить экс-гражданина РФ за $17 млн - Луценко

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали группу лиц, которые за вознаграждение в 17 миллионов долларов собирались похитить и отправить в Россию бывшего гражданина РФ, ранее переехавшего в Украину из-за преследований на родине.
"Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальнстранице в Facebook.
При этом генпрокурор не назвал никаких фамилий.
Луценко утверждает, что группа была задержана во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов.
Задержанным, по данным генпрокурора, грозит до десяти лет лишения свободы.
В минувшую среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".