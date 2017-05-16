В Николаеве задержали банду наркоторговцев, которую "крышевал" полицейский

Банда была сформирована по этническому признаку. Злоумышленники под прикрытием полицейского готовили и продавали ацетилированный опий в особо крупных размерах через разветвленную сеть сбыта в областном центре, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Наркоторговцев задержали во время продажи очередной партии. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Были задержаны семь человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения и объявления о подозрении.

Ранее правоохранители обезвредили преступную группировку, занимавшуюся сбытом особо опасных наркотических средств на территории столицы, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областей.