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    В Николаеве задержали банду наркоторговцев, которую "крышевал" полицейский

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    Служба безопасности Украины обезвредила банду наркоторговцев в Николаеве, которую "крышевал" сотрудник правоохранительных органов.
    Канал Новости-N на youtube

    Банда была сформирована по этническому признаку. Злоумышленники под прикрытием полицейского готовили и продавали ацетилированный опий в особо крупных размерах через разветвленную сеть сбыта в областном центре, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

    Наркоторговцев задержали во время продажи очередной партии. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Были задержаны семь человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения и объявления о подозрении.

    Ранее правоохранители обезвредили преступную группировку, занимавшуюся сбытом особо опасных наркотических средств на территории столицы, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областей.

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