Драка в Киевсовете. Радикалы уже привыкли всего достигать силой - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В сессионный зал Киевсовета ворвались люди в камуфляже. Депутаты не хотели принимать решение о предоставлении статуса участников АТО представителям добровольческих батальонов в целом.

Переговоры с добровольцами вел мэр Виталий Кличко. В конце концов депутаты проголосовали за это решение, хотя по словам Виталия Кличко, документ все-таки будет доработан. Для этого в Киевсовете создали рабочую группу.

Во время принятия решения произошла потасовка между митингующими и правоохранителями под зданием Киевсовета. За неделю это уже второй штурм.

Ситуацию вокруг Киевсовета и представителей добровольческих батальонов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков.

Как вы оцените сегодняшние события в Киевсовете? Это политическая акция?

— В первую очередь это политическая акция, поскольку речь идет о принятии соответствующего решения представительским органом, коим является Киевсовет. Но с другой стороны мне это больше напоминает определенного рода бандитизм, когда небольшие, но хорошо организованные группы пытаются подчинять своей воле, зачастую силовым путем то большинство, которое проживает в Киеве и соответственно делегировало свои полномочия депутатам Киевсовета на последних местных выборах. Я считаю, что активисты не имели права не только устраивать силовые акции, но и в принципе врываться в сессионный зал Киевсовета и соответственно давить на депутатов нашего горсовета, с целью принятия тех или иных решений, особенно давить в силовом смысле этого слова. Есть ряд других, более спокойных мер, будь-то петиции на сайте горсовета, либо поднятие волны напряжения через СМИ, однако ни в коем случае нельзя в таких ситуациях пускать в ход силовые методы.

Почему местные советы штурмуют именно представители добровольческих батальонов?

— Мы видим, что в том случае, если пойдут акции сопротивления и соответствующие штурмы административных зданий, которые входят в вертикаль центральной власти, то МВД не сможет смотреть на данные акции сквозь пальцы, не сможет закрывать глаза на такие нарушения. Более того, если мы говорим о нападении на парламент, которое не состоялось даже во время Революции Достоинства, её горячей фазы, то сегодня в том случае, если правоохранители не дадут должный отпор и скорее всего с переломами, это как минимум, то разумеется это не будет воспринято положительно ни обществом, ни нашими международными партнерами. Соответственно, власть продемонстрирует то, что они в состоянии держать ситуацию под контролем. Поэтому были выбраны органы местного самоуправления, у которых и конституционных прав поменьше, и они законом охраняются более спокойно.

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Какой смысл был во всей сутолоке?

— В первую очередь, мы говорим о праворадикальном движении, для которого основным инструментом собственного продвижения являются силовые акции. Во всем мире праворадикалы набирают популярность за счет силовых акций и Украина не исключение. Вопрос стоит только в том, что в Украине праворадикалы не получают должного отпора со стороны центральной власти, а в европейских странах они данный отпор получают.

Судя по такой активности, плюс активной рекламе достижения власти, не приближаются ли у нас выборы?

— Я не верю в проведение внеочередных выборов в ближайшее время в ближайшие два года. Я все-таки остаюсь верен тому анализу, что выборы будут очередные, как парламентские, так и вероятнее всего местные.

Могут ли события в горсовете Киева стать прецедентом для того, чтобы другие городские советы принимали такие же решения

— Как сказал Андрей Билецкий, они будут продолжать захваты в случае необходимости других городских и областных советов с целью принятия необходимых его организации решений. Я так вижу, что данная активность будет продолжаться.

Необходимые решения — это какие?

— Это в том числе и дополнительная защита участников так называемого добровольческого движения и тех, которые якобы декламируют идею украинской нации. В понимании, разумеется, Андрея Билецкого.

Будут ли приобщаться к этой протестной волне другие силы?

— Можем прогнозировать, что будет активизация праворадикальных сил, но уже непосредственно вокруг движения Билецкого. То есть он будет выступать флагманом, поскольку он продемонстрировал как на сегодняшней акции, так и на акции во Львове, что его сила имеет смелость идти на достаточно радикальные шаги. А это праворадикалам необходимо и представителям лояльным к ультраправой идеологии такие действия вызывают только уважение и одобрение. Поэтому остальные националисты и правые движения будут консолидироваться как раз вокруг Билецкого. И нельзя говорить, что может сформироваться какая-либо коалиция праворадикальных организаций, поскольку правая идеология в том числе диктует вождизм и соответственно лидер может быть только один.

informator.news Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов

Решение, которое сегодня было принято при участии бойцов и людей в камуфляже, что ворвались в здание Киевсовета, оно может быть отменено?

— Разумеется, оно может и вероятнее всего будет если не отозвано, то существенно урезано и ограничено. Поскольку депутаты горсовета дали свою негативную оценку относительно проекта решения, дали её не единожды и только под силовым давлением они все же проголосовали так, как в данный момент хотели люди, оказывающие на них силовое давление. Разумеется, что любой суд примет решение о том, что данное решение горсовета было принято под давлением и не может стать действующим нормативным актом даже в Киеве.

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После этих событий стало известно, что Киевсовет переименовал проспект Ватутина в Романа Шухевича. Это было сделано, чтобы задобрить праворадикалов?

— Я считаю, что у нас с переименованиями улиц уже достаточно далеко зашли. При этом переименование улиц зачастую вносит раскол в украинское общество, да и в территориальную общину Киева, поскольку есть противники названия Ватутина, так есть и огромное количество противников называть улицы именами членов правых движений. Поэтому когда в Киеве складывается впечатление, что в Украине уже нет никаких проблем, все дороги отстроены и доллар снова по восемь. Когда все дороги будут отстроены и доллар будет снова по восемь, тогда можно будет говорить о существенных переименованиях. Я предполагаю, что данные два события никак не связаны между собой, поскольку программа по переименованию улиц была инициирована Институтом национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем еще два года назад и сегодня она успешно реализуется.

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что недовольные решением Киевсовета несколько десятков добробатов ворвались штурмом в здание Киевсовета, разбросав охрану.