Аналитик: проспект Шухевича и технологии по перехвату власти

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Скандальное переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича в Киеве обнажает политтехнологию по расшатыванию общества с уелью перехвата власти группой политиков, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича. "За" проголосовали 69 депутатов. Во время заседания у здания КГГА митинговали национал-радикалы.

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"Если внимательно посмотреть список депутатов Киевсовета, голосовавших за переименование проспекта Ватутина в Шухевича ("Батькивщина", ориентированные на Тимошенко депутаты из БПП, "Самопомощь", "Свобода"), то полностью становится ясна политтехнология по подрыву остатков власти Порошенко группой "ТАТС" (Тимошенко, Аваков, Турчинов, Садовой)", написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По его словам, "силовую часть операции осуществляют Аваков-Турчинов руками оплачиваемых радикалов ("Национальный корпус", "Свобода", "Правый сектор")".

"И, скорее всего, из этих радикалов в итоге будет создан общий блок на парламентских выборах, подконтрольный Турчинову-Авакову. Такой себе новый вариант "Народного фронта", — предполагает аналитик.

Корнейчук отметил, что "легитимизацией силовых действий в виде резонансных законов и решений занимаются Тимошенко, "Народный фронт", "Самопомощь", "Свобода" (где у нее есть фракция)".

"Суть политтехнологии: максимально расшатать общество, чтобы вся вина при этом упала на Порошенко", — заявил эксперт.

"И самое интересное: с чем связана такая резкая активность Юли? Думаю, она поняла, что Порошенко вызывает раздражение у Запада. И сейчас самое время нанести по нему удар, поскольку ни Меркель, ни Трамп не станут прикрывать.



Задача Тимошенко — добиться перевыборов в Раду. Учитывая, что почти вся команда Порошенко уже перешла на ее сторону, шансы растут", — отметил Корнейчук.

По его мнению, если говорить о позиции президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, то – "они пока посмотрят, насколько успешно проявит себя сейчас Юля. А там решат, что с ней дальше делать…".

Напомним, в декабре 2016 года столичный горсовет отказался переименовывать проспект генерала Ватутина в честь Романа Шухевича, не поддержав соответствующее решение. Тогда для принятия решения о переименовании не хватило голосов.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.