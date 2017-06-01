Воины-добровольцы пришли митинговать под КГГА

Под стенами Киевской городской государственной администрации проходит митинг с участием воинов-добровольцев. Участники акции требуют предоставить добровольцам, воевавшим на Донбассе, все льготы, предусмотренные для участников боевых действий.

Также у КГГА проходит еще один митинг, участники которого выступают за поддержку переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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Как заявил ранее министр внутренних дел Арсен Аваков, через добровольческие батальоны с начала АТО прошли более 50 тыс. бойцов.