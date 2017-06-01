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    Фотоленты

    Воины-добровольцы пришли митинговать под КГГА

    (обновлено: )31905
    Митинг добровольцев под КГГА
    Митинг добровольцев под КГГА
    Митинг добровольцев под КГГА
    Митинг добровольцев под КГГА
    Митинг добровольцев под КГГА
    Митинг добровольцев под КГГА
    Митинг добровольцев под КГГА
    Митинг добровольцев под КГГА
    Митинг добровольцев под КГГА
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Под стенами Киевской городской государственной администрации проходит митинг с участием воинов-добровольцев. Участники акции требуют предоставить добровольцам, воевавшим на Донбассе, все льготы, предусмотренные для участников боевых действий. 

    Также у КГГА проходит еще один митинг, участники которого выступают за поддержку переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

    Читайте также: Ассоциация Украина-ЕС: "перемога" с привкусом "зрады"

    Как заявил ранее министр внутренних дел Арсен Аваков, через добровольческие батальоны с начала АТО прошли более 50 тыс. бойцов.

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