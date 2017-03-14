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    Общество

    Аваков: через добровольческие батальоны прошли 50 тыс бойцов

    (обновлено: )14
    Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что во время последней аттестации почти 360 бойцов из батальонов получили решение аттестационной комиссии о возможности повышения.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Через добровольческие батальоны с начала АТО прошли более 50 тыс. бойцов, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время награждения бойцов добровольческих батальонов в МВД по случаю Дня украинских добровольцев, сообщили в пресс-службе МВД.

    День украинского добровольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День украинского добровольца в Киеве

    Аваков подчеркнул, что на "добробаты" возлагается большая надежда.

    В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что во время последней аттестации почти 360 бойцов из батальонов получили решение аттестационной комиссии о возможности повышения, а в течение последней недели 54 представителя батальонов дали согласие на изменение своей профессии и перевод в Национальную полицию на должности следователей, оперативников, киберполицейских и др.

    Напомним, 14 марта определен Днем украинских добровольцев. 

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