Аваков: через добровольческие батальоны прошли 50 тыс бойцов

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Через добровольческие батальоны с начала АТО прошли более 50 тыс. бойцов, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время награждения бойцов добровольческих батальонов в МВД по случаю Дня украинских добровольцев, сообщили в пресс-службе МВД.

Аваков подчеркнул, что на "добробаты" возлагается большая надежда.

В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что во время последней аттестации почти 360 бойцов из батальонов получили решение аттестационной комиссии о возможности повышения, а в течение последней недели 54 представителя батальонов дали согласие на изменение своей профессии и перевод в Национальную полицию на должности следователей, оперативников, киберполицейских и др.

Напомним, 14 марта определен Днем украинских добровольцев.