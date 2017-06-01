Ассоциация Украина-ЕС: "перемога" с привкусом "зрады"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Сенат Нидерландов — верхняя палата парламента — поддержал во вторник ратификацию соглашения об ассоциации Украина — ЕС. При голосовании число сторонников соглашения в сенате вдвое превысило число его противников.

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон относительно ратификации соглашения об ассоциации Украина — ЕС 23 февраля.

Киев воспринял как победу итоги голосования в Сенате Нидерландов по вопросу ратификации соглашения Украина-ЕС. Президент Украины Петр Порошенко выступил по этому случаю с видео обращением к нации, заявив, что "путь был долгим" якобы из-за происков Кремля, которому "подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри ЕС" — дабы воспрепятствовать "воссоединению" Украины с европейской семьей…

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"Мы твердо настроены идти к нашей стратегической цели… Европа — это наш цивилизационный выбор", — заявил Порошенко.

Однако эксперты отмечают: не все так однозначно с этой это "перемогой".

Сенат Нидерландов пренебрег волей избирателей, и это еще вызовет политические скандалы в этой стране, сам же референдум стал поражением украинства, считает политолог Владимир Корнилов.

nrc.nl Сенат Нидерландов

"Итак, Сенат Нидерландов ожидаемо проголосовал за ратификацию пресловутого Соглашения Украина-ЕС. Как я вам давно и предсказывал, недостающие голоса для голосования "за" дали христианские демократы, еще пару месяцев назад божившиеся в ходе выборов, что "выбросят это соглашение в мусорную корзину", — написал Корнилов на своей странице в Facebook.

По словам политолога, "голландский парламент демонстративно наплевал на волю своих избирателей, что еще будет предметом скандалов в Нидерландах".

Напомним, Нидерланды решили провести в апреле 2016 года референдум по вопросу о целесообразности ассоциации ЕС и Украины, итоги которого оказались отрицательными. Однако результаты голосования имеют рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.

"При этом референдум дал свои результаты:

— Ратификацию Соглашения оттянули на два года

— В ходе кампании проявился ряд знаковых фигур-евроскептиков, которые затем прошли в парламент страны (собственно, они изначально рассматривали этот референдум как технологический инструмент)

— Под давлением Голландии ВСЕ страны ЕС фактически поклялись поставить крест на евроинтеграционных стремлениях Украины и обставили данное Соглашение рядом условий для Киева.

— И самое главное: как верно год назад заметил Alex Chalenko, голландский референдум стал самым тяжелым поражением организованного украинства со времен Дебальцевского котла. Он продемонстрировал украинцам, что по поводу их "евроинтеграции", майданов и безвиза думают на самом деле жители Старой Европы, а не чиновники или соросовские грантоеды", — отметил Корнилов, пообещав в ближайшее время более подробно раскрыть эту тему в статье. REUTERS Valentyn Ogirenko Якубин: ассоциация с ЕС – конец украинской евроинтеграции

Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что "окончательная ратификация ассоциации между Украиной и Европейским Союзом — это "перемога" с явным привкусом "зрады".

"С одной стороны, украинская власть ждала этого около трёх лет, а с другой стороны, руки нам выкрутили полностью. Голландцы настойчиво требовали, чтобы это соглашение стало пустым звуком и не давало Украине никаких внятных перспектив на вступление в ЕС и полноценную интеграцию.



В итоге бумагу всё-таки подписали, но реальный толк от этого приближается к нулю", — написал Спиридонов в своем блоге.

Отметим, что на Украине многие политики критически относятся к экономическим последствиям ассоциации с ЕС. Так, "Оппозиционный блок" обнародовал заявление, в котором привествовал окончательную ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС, но в то же время потребовал от власти начать переговоры о пересмотре экономической части этого документа.

А лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук назвал соглашение "заведомо невыгодным и откровенно кабальным" для украинских товаропроизводителей.