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    Митинг работников "Криворожстали": люди грозят объявить голодовку

    (обновлено: )29540
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог и
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог и
    krlife.com.ua
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua

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    В Кривом Роге возле бывшего монумента "Криворожстали" митинговали более тысячи горожан, работающих на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Люди требовали повышения зарплат и улучшения условий труда. Колонна митингующих пришла к зданию администрации, люди грозили остановить производство, объявить массовую голодовку. 

    К людям вышел один из представителей профсоюзов, однако протестующие засвистали его и не дали ему выступить. После высказывания недовольства работники "Арселора" большой колонной пошли к зданию администрации предприятия. Они требовали, чтобы с ними поговорил генеральный директор и руководство комбината. 

    Смотрите также: ОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева

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