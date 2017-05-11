Митинг работников "Криворожстали": люди грозят объявить голодовку

В Кривом Роге возле бывшего монумента "Криворожстали" митинговали более тысячи горожан, работающих на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Люди требовали повышения зарплат и улучшения условий труда. Колонна митингующих пришла к зданию администрации, люди грозили остановить производство, объявить массовую голодовку.

К людям вышел один из представителей профсоюзов, однако протестующие засвистали его и не дали ему выступить. После высказывания недовольства работники "Арселора" большой колонной пошли к зданию администрации предприятия. Они требовали, чтобы с ними поговорил генеральный директор и руководство комбината.

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