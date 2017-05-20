Автопробег к Порошенко: митингующие подписали письмо с требованиями

Имение Петра Порошенко в Козине, под которое приехали участники автопробега, усиленно охраняли правоохранители.

Отряд полиции дежурил перед воротами, ведущими во двор имения. Кроме того, по периметру забора также стояли сотрудники Национальной гвардии Украины — более 50 человек. У дома также дежурили кинологи с собаками. Об этом сообщает УНН.

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Стоит отметить, что всего возле имения находилось около 100 правоохранителей.

Участники пикета возле имения Порошенко устроили митинг. Они требовали от президента подписания закона об амнистии для бойцов АТО.

Митингующие передали человеку, который к ним вышел, письмо со своими требованиями.