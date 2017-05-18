В Киеве проходит траурный митинг к годовщине депортации крымских татар

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 18 мая, на Майдане Незалежности в Киеве проходит траурный митинг по случаю 73-й годовщины депортации советской властью крымских татар из Крыма, передает УНИАН.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие около 400 человек, среди них — крымские татары и украинцы.

Участники митинга держат как национальные украинские флаги, так и флаги крымскотатарского народа.

В начале мероприятия прозвучали гимны Украины и крымских татар.

Также в митинге принимают участие лидеры крымскотатарского народа, в частности, народные депутаты Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, представители крымско-татарского духовенства.

Напомним, День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно походит 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. День памяти был установлен решением Верховного совета Крыма в 1994 году.