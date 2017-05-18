наверх
18.05.201720:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве проходит траурный митинг к годовщине депортации крымских татар

    (обновлено: )36
    В мероприятии принимают участие около 400 человек, среди них - крымские татары и украинцы. Участники митинга держат как национальные украинские флаги, так и флаги крымскотатарского народа.
    Флаг крымских татар
    http://kerch.biz

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 18 мая, на Майдане Незалежности в Киеве проходит траурный митинг по случаю 73-й годовщины депортации советской властью крымских татар из Крыма, передает УНИАН.

    Крымские татары развернули огромный национальный флаг. Архивное фото
    УНИАН Соколовская Инна
    День памяти жертв депортации народов Крыма. Справка

    Отмечается, что в мероприятии принимают участие около 400 человек, среди них — крымские татары и украинцы.

    Участники митинга держат как национальные украинские флаги, так и флаги крымскотатарского народа.

    В начале мероприятия прозвучали гимны Украины и крымских татар.

    Также в митинге принимают участие лидеры крымскотатарского народа, в частности, народные депутаты Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, представители крымско-татарского духовенства.

    Напомним, День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно походит 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. День памяти был установлен решением Верховного совета Крыма в 1994 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Социальная сеть "ВКонтакте"
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Заграничный паспорт
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском