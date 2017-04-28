Переименования в Одессе: решение горсовета неправомерно – юрист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство в связи с решением Одесского горсовета переименовать 56 улиц, которые поменяли названия год назад в рамках декоммунизации. Возвращение улицам старых названий прокуратура считает пропагандой коммунизма.

Одесский горсовет мотивирует переименование тем, что большинство из пяти тысяч одесситов, опрошенных на сайте горсовета, поддержали сохранение названий улиц, которые они носили до мая 2016-го года. В Одессу снова "вернулись" улицы 25-й Чапаевской дивизии, Бабушкина, Гайдара, Белинского, Терешковой, проспект Маршала Жукова.

Председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович такой ход событий считает "одесским реваншем" и предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что его могут привлечь к уголовной ответственности.

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В то же время председатель Одесской ОГА Максим Степанов назвал провокацией возвращение одесским улицам коммунистических названий перед 2 мая.

Как стоит воспринимать решения горсовета, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал кандидат юридических наук, эксперт общественной организации "Слово и Дело" Александр Москалюк.

(публикуется на языке оригинала)

Чи варто вважати правомірними рішення Одеської міськради про перейменування вулиць?

— Тут є кілька моментів. Перший момент, безумовно, що це рішення є швидше за все неправомірним.

Розумієте, ця аргументація, що більшість одеситів за те, щоб існувала стара назва вулиці, воно не витримує критики. Тому що так само є багато речей, за які може бути більшість чи якась частина населення, але це не означає, що автоматично такі речі є законними.

Інша справа, і тут я хочу підкреслити, що в багатьох моментах закон, який називають про декомунізацію, він є недосконалим, і, до речі, з цього приводу був висновок харківської правозахисної групи, де чітко вказувалося, що в тій редакції, в якій він приймався, цей закон, він може створити багато проблем, в тому числі і звернень в майбутньому до ЄСПЛ, і така практика існувала з приводу кількох країн, коли потім компенсації виплачувалися у зв'язку з тим, що покарання, яке застосовувалося до порушників відповідно закону, воно було неспівмірне з самим тим, що вони робили.

Що стосується дій прокуратури, мені здається, правильніше в таких ситуаціях, щоб уникати політичного аспекту, порушувати кримінальні провадження, якщо вже на це пішло, за перевищення влади, або зловживання владою, або службовим становищем. Це було б більш правильніше, більш конкретніше, зважаючи в тому числі і на те, що у нас відбувається, тому що невідомо, як далі що буде з цим законом.

Але тут ще інша проблема. Насправді, оці прояви сепаратизму, вони, на жаль, притаманні досить часто всім органам місцевого самоврядування. І ми згадали з вами порушення зі сторони Одеської облради, а так само я можу згадати рішення, які приймалися Львівською міськрадою, теж всупереч законодавству України, наприклад, стосовно заборони продажу спиртних напоїв в нічний час, до речі, так само як і Київською міськрадою теж відповідні рішення приймалися, вони не відповідають законам, які приймаються ВРУ.

Тобто мені сам закон, наприклад, теж не подобається, але закон є і його треба витримувати, незалежно від наших особистих симпатій чи антипатій. Я ще хотів би наголосити, знаєте, все-таки цей закон треба було більш пропрацювати і визначити, які, наприклад, назви вулиці потребують негайного перейменування, які ні.

Чи не дивно виглядає той факт, що спочатку Одеська міськрада виконує закон про декомунізацію, а тільки через рік повертає вулицям попередні назви? Тим більше це сталося напередодні трагічної дати 2 травня?

— Ваше питання автоматично вже породжує відповідь. Безумовно, що влада повинна розуміти соціальну обстановку і зважати на ситуацію, що існує в місті. Безумовно, що є спроби реваншу і це треба розуміти. І повинна бути ще якась відповідальність, крім юридичної, ще якась морально-етична має бути відповідальність.

Тобто якщо ви знаєте, що це складне питання, то є спосіб уникнути цієї ситуації. Хоча б навіть змінити, якщо ви вже так відчуваєте, що якісь є спірні політичні назви, то ви перейменуйте на користь тих осіб, які не викликають проблем з точки зору закону про декомунізацію.

Безумовно, що є визначні люди Одеси, які жили на території Одеси, які не пов'язані з якимись політичними рухами, можна врешті-решт, я абсолютний прихильник деполітизації назв, можна і як в тій пісні Юрія Антонова називати вулиці іменами Абрикосова чи ще якась вулиця. А коли так от йде наперед загострення і створення конфліктної ситуації, то тут є питання якраз до правоохоронних органів, можливо порушувати кримінальні справи не лише за статтею, яка передбачає відповідальність саме за порушення закону про декомунізацію, а тут вже питання і до СБУ теж, вони повинні з'ясувати, чи це випадковість, чи це має під собою більш глибоке коріння.

Ранее спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что одесситы рады отмене введенных Саакашливи названий улиц, поскольку, как считали горожане, названия были взяты с потолка, и вызывали недовольство у многих.