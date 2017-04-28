Суд отменил скандальное решение о переименовании улиц Одессы

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы отменил решение горсовета о возвращении улицам города советских названий, сообщило в пятницу местное интернет-издание "Думская".

Ранее Одесский горсовет переименовал 56 топонимических объектов. В частности, были возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015-2016 годах занимал пост губернатора Одесской области. В связи с этим областная прокуратура возбудила уголовное дело. Служба безопасности Украины также потребовала от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить решение горсовета.

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"Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Саакашвили улиц и переулков города. Такое решение судья Андрей Бойчук принял только что, удовлетворив иск общественной организации "Самооборона Одессы", — говорится в сообщении издания.

Горсовет может обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Думская.net Решение Приморского райсуда Одессы о возвращении улицам прежних названий

В мае прошлого года Саакашвили переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев небесной сотни, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.