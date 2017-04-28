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    Общество

    Геращенко: план дестабилизации в Одессе пресечен в зародыше

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    Член парламентской фракции "Народный фронт" утверждает, что "тот большой план, который готовился на 2 мая Российской Федерацией, в том числе с использованием силовых противостояний, провалился".
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 28 пр — РИА Новости Украина. В Одессе 2 мая будет: СБУ и Национальная полиция пресекли все попытки дестабилизации ситуации в зародыше, заявил нардеп от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко.

    Одесский горсовет
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    "В Одессе все будет тихо и спокойно. И все попытки дестабилизировать ситуацию в Одессе, они пресечены уже до их начала. Благодаря тому, что наконец-то Служба безопасности Украины и полиция в этой части начали работать хорошо. У нас достаточно информации о всех попытках организации таких акций и они пресечены в зародыше", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". 

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    Парламентарий подчеркнул, что "тот большой план, который готовился на 2 мая Российской Федерацией, в том числе с использованием силовых противостояний, провалился".

    "Планировалось организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были проводить хулиганские акции, которые затем бы освящались "стримерами" и показывались на российских телеканалах, что Одесса все равно бунтует. Тот, кто придет и будет устраивать хулиганские акции в Одессе по дестабилизации ситуации, получит очень жесткий законный отпор", — заявил Геращенко.

    Напомним, 2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. 

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