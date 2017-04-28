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    Одесский горсовет настаивает на законности переименования улиц

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    На металлолом. Украина против советских памятников (684)

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    Директор юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская заявляет, что депутаты изменили название тех улиц, которые не попадают под закон о декоммунизации.
    Одесский горсовет
    dumskaya.net

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Решение о переименовании одесских улиц не противоречит закону о декоммунизации, заявила директор юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская.

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    Ранее Одесский горсовет переименовал 56 топонимических объектов, были возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015–2016 годах занимал должность главы Одесской ОГА. Прокуратура области начала уголовное производство в связи с решением горсовета вернуть советские названия ряду улиц.

    "Сегодня процедура открытия уголовного производства осуществляется в заявительном порядке — вне независимости от того, есть состав преступления или нет. Поэтому говорить о том, что если открыто уголовное производство, то кто-то совершил уголовное преступление, на сегодняшний день нелогично и это не соответствует действительности", — сказала Поповская, которую цитирует УНИАН.

    Одесский горсовет
    dumskaya.net
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    По ее словам, горсовет изменил название тех улиц, которые не попадают под закон о декоммунизации.

    "Решением горсовета были изменены названия ряда улиц, которые не подпадают под закон о декоммунизации. К примеру, проспект Небесной сотни, который был переименован в соответствии с незаконным распоряжением экс-губернатора, которое даже не было подкреплено общественными слушаниями, уже был ранее переименован решением историко-топономической комиссии Одесского горсовета. Таким образом, такой топоним уже был", — отметила чиновница.

    Поповская пояснила, что улица Валентины Терешковой также будет переименована, однако с учетом результатов общественных слушаний.

    В мае прошлого года Саакашвили переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев небесной сотни, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

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    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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