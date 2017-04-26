Переименование улиц в Одессе: Жукова оставили, а от Небесной сотни отказались

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Одесский городской совет в среду утвердил перечень улиц, названия которых подлежат переименованию в рамках декоммунизации.

В мае минувшего года Михаил Саакашвили, который на тот момент возглавлял ОГА, своим распоряжением переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев Небесной сотни, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

По данным местных СМИ, утвержденный список является "ответом на распоряжение Саакашвили о переименовании улиц".

Как пишет "Таймер", согласно документу проспект Маршала Жукова, улица и переулок Бабушкина, улица Бирюкова, улица Валентины Терешковой, улица Белинского, улица Гайдара, улицы Гончарова, Обнорского, Бадаева, а также переулок Богданова сохранят свои названия.

"Улица Карла Либкнехта в Черноморке, которую Саакашвили предлагал назвать улицей Николая Троицкого, а в мэрии изначально думали назвать улицей Небесной сотни, станет улицей Одесских поэтов", — уточняет СМИ.

Улица Правды станет улицей Счастья, а переулок Правды — переулком Вдохновения. Также переименован и ряд других улиц.