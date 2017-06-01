Националисты в Киевсовете: отстоять добробатов и Шухевича

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг, 1 июня, утром под зданием столичной мэрии можно было увидеть целый десант парней в камуфляжной форме и суровым выражением лица.

Читайте также: Накроет всех. Националисты анонсировали штурмы госучреждений

О том, что на Крещатик вышли националисты всех мастей можно было понять по флагам, которые вскоре появились над головами митингующих. Синий с рукой-тризубом "Свободы", красно-черные ОУН, Державной инициативы Дмитрия Яроша спокойно соседствовали со стягами менее известных сил националистического толка.

Все здесь…

Пришли под мэрию и другие "побратимы" — в бородатых ребятах крепкого телосложения легко угадывались представители "Нацкорпуса", а юношей с языческими татуировками на худых лодыжках раньше можно было заметить на мероприятиях "Азова". Хватало на мероприятии и полу комичных персонажей. Например, пока националисты декларировали свои многочисленные требования к власти, рядом с ними стоял мужчина в священническом подряснике и играл на сопилке. Тем не менее, даже при всем желании, массовым мероприятие не назовешь — на "пятачке" у мэрии собралось до ста человек.

РИА Новости Украина Константин Гришин Митинг добровольцев под КГГА

Как выяснилось позже, у пришедших на Крещатик было сразу несколько претензий к власти. Главная их них — потребовать от Киевсовета признать воинов-добровольцев участниками боевых действий на Донбассе. Основной лейтмотив гневных пассажей из громкоговорителя — воюя за Украину бойцы, конечно, не думали о привилегиях, но сейчас было бы неплохо все же наградить ими "патриотов". Второй важный для националистов момент — заставить киевских чиновников переименовать проспект имени генерала Ватутина в проспект лидера УПА Романа Шухевича.

Тест на бесчестие

Вышедший к патриотам лидер фракции "Свободы" в Киевсовете Юрий Сиротюк не стеснял себя в выражениях.

"Сегодня киевская власть должна пройти тест на честь или бесчестие. Признание добровольцев нужно не самим добровольцам, а, прежде всего, власти, которая пришла на крови", — заявил он с импровизированной сцены на ступеньках горадминистрации. "Ведь для того, чтобы тут в Киевсовете воровали и дерибанили землю на фронте каждый день должен умирать доброволец, который защищает страну. Эти люди ничего не просили для себя, просто шли на войну, не ожидая никаких наград и зарплат. Не менее важным является признание лидера этих добровольцев — генерала Шухевича, именем которого нужно назвать проспект, который сейчас носит имя "совецького" оккупанта генерала Ватутина, который боролся против украинской независимости".

Освободить "побратима"

Но льготами для добровольцев и прославлением Шухевича на Крещатике на ограничились. Пользуясь случаем, националисты потребовали решения других насущных проблем. Например, вышедший к "товарыству" боец батальона ОУН Сергей Миронюк.

"Сегодня утром был задержан Вано Надирадзе — доброволец из Грузии, народный герой Украины, который подал все необходимые документы для получения разрешения на временное проживание. Но вместо уважения он получил от режима Порошенко решение о депортации.



Сейчас Вано содержится в Броварах", — заявил ОУНовец, призвав присутствующих сразу по окончанию акции ехать требовать отмены позорного решения.

РИА Новости Украина Константин Гришин Митинг добровольцев под КГГА

Конфликт с полицией

Несмотря на угрожающий вид участников, мероприятие проходило в мирном русле. Хотя, без конфликтов не обошлось. Так, когда полиция попросила бравых парней переставить припаркованный прямо напротив мэрии автомобиль, те рьяно принялись доказывать, что имеют на это все права. В качестве аргументации один из националистов указал полицейскому на эмблему "Правого сектора" на крыле машины.

Читайте также: Из Тернополя. Приехал из АТО героем — забил до смерти жену

"Шо, не видишь, что тут написано? Тебе все понятно?" — пытался убедить стража порядка бородатый мужчина, намекая на то, что авто "Правого сектора" могут и не подчиняться установленным законам.

К счастью, закончилось без потасовок — понимая свою неправоту, националисты поспорили для приличия, вспомнили о том, "кто воевал на Донбассе" и переставили авто.

Попытка штурма

Тем не менее, конфликт явно назревал и случился уже по окончании митинга. После того как сессия Киевсовета, приняв решение о признании статуса добробатов за основу, отказалась проголосовать его в целом, патриоты решили действовать силой. Прорвав оцепление и без особых проблем разобравшись с охраной зала заседаний, националисты спустя мгновение получили полный доступ к депутатам. Мэру Виталию Кличко, который явно не ожидал увидеть в Киевсовете ребят в комуфляже, ничего не оставалось как пообещать тем разобраться и объявить перерыв в работе сессии.