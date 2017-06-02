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    Эксперт резко прокомментировал переименование проспекта Ватутина

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    По мнению политического эксперта, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, с такой логикой и Крещатику можно вернуть "историческое" название – Адольфгитлерштрассе.
    РИА Новости Украина

    "С такой логикой и Крещатику можно вернуть "историческое" название – Адольфгитлерштрассе. Есть определенная черта, за которую не стоит заходить. Попробовали, общество проглотило переименование с проспектом Бандеры. Но не стоит забывать, что и проспект Шухевича, и проспект Бандеры, и улица Олены Телиги ведут к Бабьему Яру. Я думаю, такого рода решения – проукраинские по форме, они антиукраинские по своему содержанию и последствиям. Поскольку те, кто не хочет добра Украине, могут аплодировать стоя. Поскольку они ведут общественный дискурс в сторону от единой Украины и идеи формирования единой политической нации, что бы там не говорили наши профессиональные патриоты", – рассказал эксперт. 

    Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича. За данное решение проголосовали 69 депутатов. На заседании также присутствовал сын Шухевича — народный депутат Украины Юрий Шухевич. 

    В декабре 2016 года столичный горсовет отказался переименовывать проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича, не поддержав соответствующее решение.

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