Павлив: временщики уйдут, а генерал Ватутин еще вернется

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Подвиг людей, освободивших Украину от немецко-фашистских захватчиков, не удастся стереть из народной памяти никаким временщикам и негодяям. Придет время и имена освободителей вернут на карту Киева. Об этом заявил политолог Михаил Павлив.

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича. "За" проголосовали 69 депутатов. Это решение вызвало противоречивую реакцию в обществе.

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"Мой прадед дружил с Ватутиным, учились с ним в академии в Москве, вместе служили в Киеве. Дружили семьями, моя бабушка ходила с его дочкой в одну школу, в один класс, жили в одном доме. Доме, что в 200 метрах от нынешней могилы генерала.



Оба друга, и мой прадед Александр Осипович и Николай Федорович погибли защищая, освобождая Украину от нацистской нечисти. Дед в 41, Ватутин в 44. Моего деда не нашли.

Так где то и лежит в поле под Уманью.



Его друга благодарные украинцы похоронили с почестями на высоком правом берегу Днепра, в парке где они так любили гулять семьями", — написал Павлив на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность в том, что "подвиг их не стереть из памяти людской никаким негодяям и временщикам".

"Настанет день и снова появятся в Киеве проспекты, скверы, улицы имени генерала Ватутина, имени всех борцов за нашу свободу и будущее. Так будет. Обязательно", — написал Павлив.

Напомним, в декабре 2016 года столичный горсовет отказался переименовывать проспект генерала Ватутина в честь Романа Шухевича, не поддержав соответствующее решение. Тогда для принятия решения о переименовании не хватило голосов.

В апреле представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", провели акцию у памятника Николаю Ватутину в Мариинском парке. Они повесили на него табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами". Националисты завили, что "в столице Украины не должно быть советского духа".

Имели место и другие инциденты. Так, 18 мая неизвестные облили памятник Ватутину красной краской.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.