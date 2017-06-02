Историк: противно, что в моем Киеве улицу назвали именем негодяя Шухевича

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Киевский городской совет переименовал проспект Генерала Ватутина в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Соответствующий проект поддержало 69 депутатов. На заседании Киевсовета присутствовал сын Романа Шухевича, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Шухевич, который поблагодарил депутатов за переименование проспекта в честь его отца.

"С точки зрения историка, Шухевич — это военный преступник. Известна его инструкция, данная своем подчиненным, что можно вырезать половину населения Украины, лишь бы другая половина была правильной, в смысле национально сознательной. Один тот факт, что он, чтобы насадить украинскую идею, готов был вырезать половину населения Украины говорит о том, кто такой Шухевич. Мы можем также вспомнить его службу в гитлеровской армии, и, в принципе, сама УПА творила множество преступлений, поэтому о Шухевиче долго и говорить не надо — вывод должен быть однозначным", сказал в комментарии РИА Новости Украина историк, публицист Александр Каревин.

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Что касается решения Киевсовета, то по словам историка, совершенно понятно, кто из кого сейчас состоит горсовет, поэтому такие решения совершенно не удивляют.

"Противно, что в моем родном городе улицу назвали именем такого негодяя. Это возмутительно, но в данный момент общество ничего с этим сделать не может, поскольку никак не влияет на власть, и та творит, что хочет. Я считаю, что этот акт антиукраинским, потому что назвать именем такого деятеля улицу в Киеве — совершенно противоречит здравому смыслу", — отметил Каревин.

Он добавил, что вся так называемая "декоммунизация" делается методами того режима, от которого якобы отказывается Украина.

"Вся это декоммунизация Вятровича проводится именно по-большевистски. Получается, что она идет по поверхности: по названиям, по идеологическим этикеткам, но по сути это продолжение того режима, от которого Вятрович и ему подобные отрекаются. Те же методы: не спрашивая желания населения, навязывают, что считают нужным. Так делали большевики, и так делает нынешняя власть", — подчеркнул Каревин.

Как считает историк, действия нынешней власти вступают в полное противоречие не с исторической правдой, но и со здравым смыслом.

"Они отказались от всего хорошего, что было в советскую эпоху, а все самое плохое они перетянули в современность", — подытожил Каревин.