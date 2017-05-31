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    Политика

    Конституционность закона о декоммунизации поставили под сомнение

    (обновлено: )4101
    В обнародованном на сайте КСУ представлении указано, что уполномоченными по поручению являются нардепы от фракции "Оппозиционный блок" Василий Нимченко и Дмитрий Шпенов.
    Конституционный суд Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Конституционный суд Украины поступило представление 46 народных депутатов относительно соответствия Конституции "закона о декоммунизации", сообщает пресс-служба КСУ.

    Представление передали на изучение в секретариат суда. Уполномоченные по поручению — нардепы от фракции "Оппозиционный блок" Василий Нимченко и Дмитрий Шпенов.

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    Думская.net
    Декоммунизация и внутреннее сопротивление

    "30 мая 2017 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики "от 9 апреля 2015 года №317-VII", – говорится в сообщении.

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    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов"", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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