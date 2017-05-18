Вятрович объявил символику СС "Галичина" вне запрета

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет согласно требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", говорится в ответе директора Института национальной памяти Владимира Вятровича интернет-изданию "Страна".

Вятрович сослался на п. 5 ч. 1 ст. 1 данного закона, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой, и указал, что в этом списке нет символов дивизии СС "Галичина".

"В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено", — говорится в его ответе.

Страна.юа Ответ Владимира Вятровича на вопрос о символике СС "Галичина"

Издание также напоминает, что ранее директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратился к прокурору Львова с просьбой привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников мероприятия 29 апреля 2017 года в честь 74-летия дивизии СС "Галичина".

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"Господин прокурор города Львова! В связи с тем, что ваше ведомство начало решительную борьбу с нарушением закона о распространение коммунистической и нацистской символики (недавно был осужден молодой человек за распространение коммунистической символики в ФБ), сообщаю, что во Львове состоялся ряд мероприятий, которые являются злостным и демонстративным нарушением вышеупомянутого закона в части распространения нацистской символики и идеологии. Так, 29 апреля 2017 года в честь 74-летия дивизии СС "Галичина" состоялась торжественная панихида в Соборе Святого Юра, совместная молитва на Лычаковском кладбище и громадское вече", — написал Долинский на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что "дивизия СС "Галичина" была иностранным воинским формированием в составе войск СС нацистской Германии". "Организация СС была признана преступной и осуждена Международным трибуналом в Нюрнберге", — заключил Долинский.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.