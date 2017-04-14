Отмена праздников. Дурь Вятровича больно ударит по бюджету - Рудяков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Институт национальной памяти опубликовал доработанный законопроект о государственных и других праздниках. Как сообщил глава организации Владимир Вятрович, в ходе общественного обсуждения в Институт поступили 672 обращения от граждан Украины, общественных объединений, партийных и профсоюзных организаций, государственных учреждений.

"Документ дополнен новой категорией — "Международные дни", куда включены, среди прочего, 8 марта — День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая — День труда (будет выходным). Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Политический эксперт Павел Рудяков уверен, что сомнительные инициативы Института национальной памяти, скорее всего, будут воплощены в жизнь.

"В нынешней Верховной Раде хватает людей, которые думают примерно так же, как и Вятрович и готовы полностью поддерживать такие инициативы. Как и историю пишут победители, так и праздники определяют победители. Почему сейчас поднимают эту тему? Ситуация в стране все хуже и хуже, денег у людей все меньше и меньше. Показать обществу реальные результаты работы не получается, поэтому каждая институция предлагает на своем участке какие-то новаторские вещи», — говорит эксперт

Вместе с тем, по его словам, в теме праздников имеется еще одно измерение, о котором мало кто задумывается.

"Дело в том, что бюджет государства, предприятий и ведомств рассчитывается из расчета наперед определенных выходных и праздничных дней. Если в стране праздничный день станет рабочим, то директорам и чиновникам нужно будет искать миллионы гривен для того, чтобы оплатить людям этот новый рабочий день. Поэтому уверен, что вслед за отменой старых праздников Вятрович предложит новые. Их новым политическим и общественным деятелям нетрудно будет настрогать. Не исключено, что скоро 14 апреля будем праздновать как День начала АТО. Да, значительной частью общества подобные новшества воспринимаются как большая дурь, но их мнением власть уже давно не интересуется», — подытожил Рудяков.