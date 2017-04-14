Год Кабмина. Правительство наработало на "двойку с плюсом" – Блинов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Премьер Владимир Гройсман во вторник, 11 апреля, провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год. В целом глава Кабмина доволен работой своей команды. По его словам, правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано": в частности, остановить падение экономики и увеличить среднюю зарплату в стране.

Экономический эксперт Андрей Блинов считает, что правительство Владимира Гройсмана живет в параллельной с народом реальности.

"Исходя из тех заявлений, которые в последнее время делает власть, можно сделать вывод, что главный итог правительства Гройсмана – необходимость медицинского освидетельствования его членов.

О чем говорить, если заседание Кабмина в среду наполовину было посвящено празднованию успехов, а на другую половину – новым планам по декомунизации, отмене Дня космонавтики и других решений, даже не стоящих на повестке дня.

Деятельность Кабмина в условиях отсутствия большинства в парламенте и поддержки общества оставляет желать лучшего. Но вместо признания ошибок в СМИ вбрасываются сравнения Кабмина Гройсмана с правительством Арсения Яценюка. Особенно любопытно, как можно сравнивать Авакова с Аваковым, Петренко с Петренко, Полторака с Полтораком – ведь эти министры работали в двух правительствах. Это выглядит странно и является одной из больших проблем этого Кабмина", – считает эксперт.

По словам Блинова, из планов, заявленных после избрания Владимира Гройсмана премьер-министром, правительство выполнило только треть.

"Кабмин Гройсмана давал много обещаний, заявляло конкретные шаги на ближайший год. Правда, из 379 озвученных шагов выполненной оказалась только треть, да и то, большинство из них оказалось вроде "поддержать инициативу" или "сопровождать законодательство". Не всегда понятно, какие именно цели преследовались. Если оценивать Кабмин по старой пятибальной системе, то это "два с плюсом" или "три с минусом". Все-таки по экономической части правительство Гройсмана что-то выполнило", – отметил экономист.

Среди достижений Кабмина Блинов отметил выполнение правительством намеченных намеченных показателей макроэкономического развития.

"На 2016-й год правительство обещало экономический рост на уровне 2% – по последним данным Госстата у нас 2,3%. Второй показатель, инфляции – его таргетировал Нацбанк и он был заложен в основных показателях социально-экономического развития на уровне 12%. На уровне прошлого года индекс потребительских цен 12,3% – соответственно, показатель выполнен. Среднегодовой уровень обменного курса, закладываясь на границе порядка 25 грн/доллар, в итоге получился чуть хуже. Но в целом, если говорить о макропоказателях, кажется, что Кабмин выполнил свою задачу", – говорит Блинов.

Вместе с тем, экономист предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении действующего правительства.

"Нужно не забывать о том, что цены на внешнюю конъюнктуру украинского экспорта выросли в среднем на 60%. А по отдельным статьям металлов – плюс 70%. Если бы экономическая политика была направлена на развитие, то можно только представить, какой экономический рост мы бы получили при такой внешней конъюнктуре. В таких условиях рост ВВП мог бы составить, как минимум, 10%", – подытожил Блинов.