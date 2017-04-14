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    Год Кабмина. Правительство наработало на "двойку с плюсом" – Блинов

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    Из планов, заявленных после избрания Владимира Гройсмана премьер-министром, правительство выполнило только треть, отмечает экономический эксперт Андрей Блинов.
    Экономист, публицист, руководитель проекта Успешная страна Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Премьер Владимир Гройсман во вторник, 11 апреля, провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год. В целом глава Кабмина доволен работой своей команды. По его словам, правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано": в частности, остановить падение экономики и увеличить среднюю зарплату в стране.

    Экономический эксперт Андрей Блинов считает, что правительство Владимира Гройсмана живет в параллельной с народом реальности.

    "Исходя из тех заявлений, которые в последнее время делает власть, можно сделать вывод, что главный итог правительства Гройсмана – необходимость медицинского освидетельствования его членов.

    О чем говорить, если заседание Кабмина в среду наполовину было посвящено празднованию успехов, а на другую половину – новым планам по декомунизации, отмене Дня космонавтики и других решений, даже не стоящих на повестке дня.

    Деятельность Кабмина в условиях отсутствия большинства в парламенте и поддержки общества оставляет желать лучшего. Но вместо признания ошибок в СМИ вбрасываются сравнения Кабмина Гройсмана с правительством Арсения Яценюка. Особенно любопытно, как можно сравнивать Авакова с Аваковым, Петренко с Петренко, Полторака с Полтораком – ведь эти министры работали в двух правительствах. Это выглядит странно и является одной из больших проблем этого Кабмина", – считает эксперт.

    По словам Блинова, из планов, заявленных после избрания Владимира Гройсмана премьер-министром, правительство выполнило только треть.

    "Кабмин Гройсмана давал много обещаний, заявляло конкретные шаги на ближайший год. Правда, из 379 озвученных шагов выполненной оказалась только треть, да и то, большинство из них оказалось вроде "поддержать инициативу" или "сопровождать законодательство". Не всегда понятно, какие именно цели преследовались. Если оценивать Кабмин по старой пятибальной системе, то это "два с плюсом" или "три с минусом". Все-таки по экономической части правительство Гройсмана что-то выполнило", – отметил экономист.

    Среди достижений Кабмина Блинов отметил выполнение правительством намеченных намеченных показателей макроэкономического развития.

    "На 2016-й год правительство обещало экономический рост на уровне 2% – по последним данным Госстата у нас 2,3%. Второй показатель, инфляции – его таргетировал Нацбанк и он был заложен в основных показателях социально-экономического развития на уровне 12%. На уровне прошлого года индекс потребительских цен 12,3% – соответственно, показатель выполнен. Среднегодовой уровень обменного курса, закладываясь на границе порядка 25 грн/доллар, в итоге получился чуть хуже. Но в целом, если говорить о макропоказателях, кажется, что Кабмин выполнил свою задачу", – говорит Блинов.

    Вместе с тем, экономист предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении действующего правительства.

    "Нужно не забывать о том, что цены на внешнюю конъюнктуру украинского экспорта выросли в среднем на 60%. А по отдельным статьям металлов – плюс 70%. Если бы экономическая политика была направлена на развитие, то можно только представить, какой экономический рост мы бы получили при такой внешней конъюнктуре. В таких условиях рост ВВП мог бы составить, как минимум, 10%", – подытожил Блинов.

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