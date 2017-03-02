Мистер-раздражитель. Почему и кто не любит Вятровича

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Премьер Украины Владимир Гройсман поручил МВД усилить охрану Украинского института национальной памяти (УИНП) в Киеве, а также взять под особый контроль расследование нападений, которые в последнее время были совершены против учреждения и его руководства.

В ночь на среду неизвестные подожгли дверь в Украинском институте национальной памяти (обгорел поверхностный слой). Как сообщил директор учреждения Владимир Вятрович на своей странице в Facebook, на следующий день был атакован сайт УИНП.

До этого в феврале неизвестные совершили попытку нападения на Вятровича на улице в Киеве, когда он шел выступать с отчетом о работе УИНП. Вятрович при этом не пострадал, нападавшие были задержаны. Тогда же кто-то облил кровью двери института.

Сам директор УИНП в интервью изданию "Новое время" заявил, что, по его мнению, все это — попытки запугивания, попытки остановить работу института, поскольку "прошлый год продемонстрировал эффективность работы".

Вятрович подозревает (основываясь на публикациях в медиа), что "речь идет о каких-то пророссийских наемниках".

Что ж, такая версия от директора УИНП вполне ожидаема, но вовсе не обязательно искать здесь именно "российский" или "пророссийский" след, считает политолог Владимир Корнилов.

"Да это может быть что угодно. И хулиганство, и сведение личных счетов, и бизнес-разборки (честно говоря, я не знаю, чем там Вятрович занимается в свободное от героизации бандеровцев время). Вятрович — один из тех, кто активно разжигал атмосферу ненависти в стране, атмосферу ненависти к коммунистам, к своей истории, к своему прошлому. Кто знает, может, теперь становится жертвой этой ненависти", — сказал Корнилов, комментируя ситуацию вокруг УИНП для РИА Новости Украина.

Но именно "российский след" очень удобен для некоторых украинских политсил. Так, в партии "Народный фронт" заявили, что считают все эти акции "элементом гибридной агрессии РФ против Украины".

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Институт национальной памяти является одним из разработчиков закона "о декоммунизации". УИНП опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, были протесты, однако в прошлом году (согласно отчету УИНП) на Украине было переименовано 25 районов и 987 населенных пунктов, из них 32 города, включая два областных центра.

Ранее Вятрович заявил, что в Киеве нужно изменить названия улиц с российской топонимикой. По его словам, "декоммунизация — это только первый шаг "гуманитарного" освобождения Украины".

"Сейчас мы снимаем коммунистические наслоения, а за ними часто идут имперские. И с ними тоже надо бороться. Я не знаю, будет ли это закон о деимпериализации или деколонизации, или вопрос будет решаться иным образом", — сказал директор УИНП.

Институт нацпамяти также разработал законопроект, предусматривающий отмену выходных 8 Марта, 1-2 и 9 Мая. Вместо этого хотят сделать выходными 9 марта (Шевченковский день), 8 мая (День памяти и примирения), а также День семьи (вторая пятница сентября).

Инициативы института нацпамяти вызывают неоднозначную реакцию как в обществе, так и в политикуме. "Что это за институт? Где учат на директора национальной памяти?" — так прокомментировал нардеп Евгений Мураев ссылку ведущего на высказывания Вятровича в эфире канала "112 Украина". Такой вопрос задают себе многие.

Напомним, на сайте президента Петра Порошенко появилась петиция с призывом закрыть Институт национальной памяти в связи с "откровенно антинародной" деятельностью этого учреждения. Автор поясняет, что Институт нацпамяти — учреждение, которое занимается идеологическим обслуживанием текущих украинских политических элит, при этом свою деятельность, направленную "против большей части населения страны", проводит за счет государственного бюджета.