Европейские историки протестуют против Вятровича - носителя лженауки

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Известные западные историки Джаред МакБрайд, Тарик Амар и Хелен Джул выступили с открытым письмом, призывая не допустить директора Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича к участию в конференции о холокосте евреев в Украине, которая проходит в Париже 9-11 марта 2017 года.

"У псевдонаучной деятельности Вятровича одна цель – восхваление украинских националистических организаций, не ограниченное ОУН-УПА. Ради достижения этой цели он неоднократно манипулировал фактами и опускался до вранья, когда заходила речь об участии украинских националистов в холокосте… Он отрицал факт участия украинских националистов в этнических чистках волынских поляков и неустанно работал над оправданием преступлений ОУН-УПА против мирного польского населения", – говорится в письме.

Далее в письме подчеркивается антинаучный характер измышлений пана Вятровича, которые "критикуются учеными от Берлина до Калифорнии в различных серьезных журналах".

Авторы письма как люди, принадлежащие к научной корпорации, обращают внимание: у Вятровича нет ни одной публикации в солидных академических журналах. Он боится, что такая публикация, если появится, вызовет шквал критики со стороны авторитетных специалистов.

"Мы не можем понять, зачем человек с такой скверной репутацией приглашается для зачитывания доклада в общество уважаемых ученых", — резюмируют авторы письма.

Письмо подготовлено на трех языках – французском, английском и польском.

Ученые против манипуляторов

Авторы письма – признанные специалисты в области изучения националистических движений в Восточной Европе. Доктор Джаред МакБрайд – сотрудник Колумбийского университета, автор таких книг и статей, как "Море крови и слез: этническое разнообразие и массовые убийства на Волыни под нацистской оккупацией 1941-1944 гг.", "Участие селянства в этнических чистках: полиция, ОУН-УПА и чистка на Волыни" и др. Тарик Амар – выпускник Принстонского университета, автор многих статей, написанных в том числе в соавторстве с другими учеными и раскрывающих преступную сущность украинского национализма.

Польский историк, независимый публицист Богдан Пиентка, сообщил, что Вятрович на конференции в Париже будет представлять УПА как силу, которая была настроена дружелюбно по отношению к евреям, спасала их от смерти, всемерно помогала им в трудных ситуациях.

"Это — ложь, такая же бессовестная, как представление УПА в качестве силы, которая воевала против гитлеровской Германии. Историческая правда совсем другая, она говорит, что украинские националисты активно участвовали в Холокосте. Например, в 1941 году, когда во Львов вошли батальоны вермахта "Нахтигаль" и "Роланд", в состав которых входили также украинские националисты, то они активно участвовали в проведении еврейских погромов", — сказал Пиентка в комментарии Sputnik Polska.

Известный польский общественный деятель ксендз Тадеуш Исакович-Залесский, выступив в поддержку авторов письма, разместил в своем ЖЖ фотографии, где запечатлены зверства оуновцев в оккупированном Львове в 1941 году.

"Автором письма является Джаред МакБрайд, который в 2014 году защитил диссертацию в Калифорнийском университете. Он специализируется по истории Западной Украины периода Второй мировой войны. Письмо подписали полтора десятка исследователей и журналистов из США, Германии, Украины, Польши, Канады, Франции, в том числе такие известные ученые, как Ян Гросс и Омер Бартов", - рассказал РИА Новости Украина доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

Как считает профессор, смысл письма в том, что нехорошо на академический симпозиум приглашать неакадемического историка, занимающегося политическим продвижением определенной версии прошлого, в данном случае — националистической.

"По мнению авторов и подписантов работы Вятровича, директора Украинского института национальной памяти (а это орган исполнительной власти) не соответствуют международным академическим стандартам. Принятые при его деятельном участии "мемориальные законы" ограничивают возможности открытой академической дискуссии об истории украинского национализма во времена Второй мировой войны. Как считают авторы и подписанты, приглашение Вятровича для участия в академическом форуме с докладом, посвященным ОУН и еврейскому вопросу создает угрозу нормализации и легитимации антисемитских идей и практик ОУН", — сказал историк.

Не нужно уподобляться

Сам Вятрович немедленно разместил текст проекта письма в своей "ленте" в FB, указав на то, что ему хотят заткнуть рот "политическими методами". Такая оперативность, по мнению Касьянова, указывает на то, что в определенном смысле "западные ученые" работают на его пиар: известно, что плохой рекламы не бывает… В последнее время периодически появляются сообщения о хулиганских выходках против Вятровича и УИНП (то дверь в институт измажут кровью, то ее подожгут, то попытаются помешать директору, попасть на пресс-конференцию).

"Деятельность директора УИНП действительно имеет мало общего с академической историографией, зато всецело посвящена исторической политике, в частности апологии ОУН, УПА и деятелей националистического движения. Более того, я считаю, что некоторые элементы проводимой его институтом исторической политики наносят серьезный вред консолидации украинцев, провоцируют напряжение как в Украине, так и в отношениях с соседями, а в перспективе закладывают основы для углубления общественных конфликтов. Но это не значит, что его не следует приглашать на академические мероприятия — хотя бы потому, что его взгляды могут быть наглядным примером политической манипуляции под видом академического исследования. Лучше один раз увидеть Вятровича, чем много раз услышать его критиков. Авторы письма обвиняют директора УИНП в политическом манипулировании историей, однако сами прибегают именно к политической аргументации", — подчеркнул Касьянов.

По его мнению, у тех, к кому обращается "международная научная общественность" достаточно интеллектуальных способностей, чтобы понять позицию Вятровича и оценить ее самостоятельно, без идеологической методички.