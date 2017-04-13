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    Общество

    Вятрович опубликовал новую редакцию проекта закона о праздниках

    (обновлено: )834012
    Владимир Вятрович сообщил, что 8 марта будет праздничным днем, однако не будет выходным. В законопроект внесли также как традиционный праздник Рождество Христово по григорианскому календарю.
    Украинский институт национальной памяти
    УНИАН

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Институт национальной памяти опубликовал доработанный законопроект о государственных и других праздниках. Как сообщил глава организации Владимир Вятрович, в ходе общественного обсуждения в Институт поступили 672 обращения от граждан Украины, общественных объединений, партийных и профсоюзных организаций, государственных учреждений.

    "Документ дополнен новой категорией — "Международные дни", куда включены, среди прочего, 8 марта — День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая — День труда (будет выходным). Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

    Facebook Владимира Вятровича
    Календарь предложений Института национальной памяти

    Вятрович добавил, что вместе с тем Институт прислушался к пожеланиям общественности и включил в проект традиционный праздник — День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным. Также вносится как традиционный праздник — Рождество Христово по григорианскому календарю, которое отмечается 25 декабря (не является выходным днем).

    Владимир Вятрович
    Facebook Владимира Вятровича
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    Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января).

    День государственного флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году).

    Также предлагается День памяти жертв политических репрессий перенести с третьего воскресенье мая на первое воскресенье ноября для почтения памяти жертв расстрела 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов погибли более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей — узников Соловецкого лагеря особого назначения.

    Ранее Вятрович заявил, что в Украине могут отменить 8 марта как выходной день, но празднование Международного женского дня никто не отменяет.

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