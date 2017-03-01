В Киеве подожгли дверь в Институте нацпамяти - Вятрович

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В ночь на среду неизвестные подожгли дверь в Украинском институте национальной памяти, сообщил глава организации Владимир Вятрович.

"Ночью неизвестные подожгли дверь в Украинский институт национальной памяти. На этот раз "визиток" не оставили", написал Вятрович в Facebook.

В минувшем месяце сообщалось о нападении на Вятровича. Позднее неизвестные были задержаны.

Напомним, на сайте президента Петра Порошенко появилась петиция с призывом закрыть Институт национальной памяти в связи с антинародной деятельностью этого учреждения. Автор поясняет, что Институт нацпамяти — учреждение, которое занимается идеологическим обслуживанием текущих украинских политических элит, а всю деятельность проводит за счет государственного бюджета.

Ранее в Институте предложили убрать выходные 8 Марта, 1-2 и 9 Мая, при этом праздниками они останутся. Вместо этого хотят сделать выходными 9 марта (Шевченковский день), 8 мая (День памяти и примирения), а также День семьи (вторая пятница сентября).

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