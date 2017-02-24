Арку Дружбы народов в центре Киева сносить не будут - Вятрович

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Власти приняли решение не сносить Арку Дружбы народов в Киеве, сообщается в пятницу на сайте газеты "Вести" со ссылкой на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича.

"В Киеве окончательно решили судьбу Арки Дружбы народов. Ее сносить не будут. Демонтаж мог стоить стране минимум 200 тысяч гривен (7,4 тысячи долларов)… В то же время он (Вятрович — Ред.) отметил, что скульптура возле нее, где двое мужчин держат серп и молот, должна быть снесена в рамках декоммунизации", — сообщило издание.

По данным газеты, всего на сегодняшний день в столице осталось 29 советских памятников, которые должны быть демонтированы. Среди них — конная скульптура начальника дивизии Красной армии Николая Щорса, бюст Карла Маркса на территории фабрики Roshen, скульптура и мемориальная доска Ленину на станции метро "Театральная", а также барельефы большевистским вождям на станции метро "Вокзальная".

Ранее министр культуры Евгений Нищук заявлял, что власти намерены демонтировать Арку Дружбы народов в центре Киева, на этом месте может появиться монумент, посвященный силовикам, принимавшим участие в АТО. Позже в Минкультуры пояснили, что демонтаж Арки все же требует широкого общественного обсуждения, пока ее "ломать никто не собирается".

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Арка Дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Монумент был открыт по случаю 60-летнего юбилея создания СССР. Скульптурная композиция состоит из высокой металлической радуги и бронзовой скульптуры рабочих.