Украинские праздники от Вятровича: всем работать, товарищи!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Умению представителей власти вопреки всему продвигать свои, порой, не вполне адекватные идеи можно только позавидовать. Не встретив поддержки общества в части отмены советских праздников, глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович решил зайти с другого угла. Чиновник словно и не заметил насмешек и колкостей в свой адрес накануне и после празднования 8-го марта, а когда прошло время презентовал еще более объемную инициативу. По ней, украинцы лишаются двух традиционных праздничных дней и выходят на работу в понедельник, если государственный праздник попадает на выходной.

"Мы тут посоветовались…"

В четверг на своей странице в Facebook Вятрович презентовал окончательный вариант Законопроекта о государственных и других праздниках, памятных и скорбных датах. По словам чиновника, инициатива активно обсуждалась с общественностью, а Институт нацпамяти получил 672 обращения от украинцев, партийных и профсоюзных организации и госучреждений.

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"Самое главное в редакции. Документ дополнен новой категорией – "Международные дни", куда включены среди других 8 марта – День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая – День труда (будет выходным). Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря", — сообщил своим подписчикам Вятрович, забыв при этом подчеркнуть, что закон лишит украинцев выходного 2 мая.

Кроме того, в новом законопрокте предлагается не переносить на понедельник нерабочий праздничный день, в случае, если он приходится на выходной. Исключения оставили только для некоторых религиозных праздников — Рождества по юлианскому календарю, Пасхи и Троицы.

Также законопроект Института Нацпамяти упорядочивает скорбные дни в Украине — день Героев Небесной Сотни — 20 февраля; день чернобыльской трагедии — 26 апреля; день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — 18 мая; день памяти жертв Холокоста — 29 сентября; день памяти жертв политических репрессий — третье воскресенье ноября; день памяти жертв Голодомора — четвертая суббота ноября.

"Давайте все отменим"

Стоит отметить, что в отзывах под сообщением Вятровича в Facebook единения не наблюдается. Одни патриоты из числа друзей по соцсети искренне возмущаются, почему Вятрович оставил "советское" 1-е мая, другие не понимают, чем Пасха отличается от Дня Незалежности и почему после религиозного праздника надо отдыхать, а после патриотического — нет. Хотя, можно встретить в ленте Вятровича и тех, кто вообще не понимает, зачем нужна такая законодательная инициатива.

"Давайте вообще все выходные отменим и будет только работать", — пишет пользователь Сергей Мушенко.

Солидарен с ним и юзер, подписавшийся как Сергей Мостбауер.

"В стране полная Ж…, а они все занимаются фигней. Поднимите уровень жизни и отмените хоть все праздники", — пишет он.

Вступились в Facebook Вятровича и за женщин, у которых хотят забрать восьмое марта.

"В країні нема чим більше зайнятися? Скажи… Богу молитися, так він і лоб поб'є…. Руки геть від наших жінок і 8 березня!, — пишет Oleksandr Denysenko.

Удар по бюджету

О том, что сомнительные инициативы Института национальной памяти, вероятнее всего, будут воплощены в жизнь говорит политический эксперт Павел Рудяков.

"В нынешней Верховной Раде хватает людей, которые думают примерно так же, как и Вятрович и готовы полностью поддерживать такие инициативы. Как и историю пишут победители, так и праздники определяют победители. Почему сейчас поднимают эту тему? Ситуация в стране все хуже и хуже, денег у людей все меньше и меньше. Показать обществу реальные результаты работы не получается, поэтому каждая институция предлагает на своем участке какие-то новаторские вещи", — говорит эксперт

Вместе с тем, по его словам, в теме праздников имеется еще одно измерение, о котором мало кто задумывается.

"Дело в том, что бюджет государства, предприятий и ведомств рассчитывается из расчета наперед определенных выходных и праздничных дней. Если в стране праздничный день станет рабочим, то директорам и чиновникам нужно будет искать миллионы гривен для того, чтобы оплатить людям этот новый рабочий день. Поэтому уверен, что вслед за отменой старых праздников Вятрович предложит новые. Их новым политическим и общественным деятелям нетрудно будет настрогать. Не исключено, что скоро 14 апреля будем праздновать как День начала АТО. Да, значительной частью общества подобные новшества воспринимаются как большая дурь, но их мнением власть уже давно не интересуется", — подытожил Рудяков.