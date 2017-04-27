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    Общество

    В Тернополе осквернили памятный знак дивизии СС "Галичина"

    (обновлено: )638220
    Городской совет Тернополя сообщил, что неизвестные облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина". Памятник уже очистили от краски.
    Воины дивизии Галичина. Архивное фото
    Colonel Cassad

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные облили краской памятный знак дивизии СС "Галичина" в Тернополе, сообщила в четверг пресс-служба городского совета.

    "В Тернополе вандалы облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина", — говорится в сообщении.

    По данным горсовета, работники коммунального предприятия "Объединение парков культуры и отдыха" обратились в полицию и очистили памятный знак от краски.

    Читайте также: Красная свастика. Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе

    Ранее сообщалось, что в Тернополе неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.

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