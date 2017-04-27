В Тернополе осквернили памятный знак дивизии СС "Галичина"

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные облили краской памятный знак дивизии СС "Галичина" в Тернополе, сообщила в четверг пресс-служба городского совета.

"В Тернополе вандалы облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина", — говорится в сообщении.

По данным горсовета, работники коммунального предприятия "Объединение парков культуры и отдыха" обратились в полицию и очистили памятный знак от краски.

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Ранее сообщалось, что в Тернополе неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.