наверх
04.06.201720:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко простился с Любомиром Гузаром

    (обновлено: )17
    Порошенко заявил, что Любомир Гузар является настоящим потомком Андрея Шептицкого и Святого Иосифа. По его мнению, именно Любомир Гузар объединял Украину, обеспечивал ее соборность словом, мыслью и молитвой.
    Порошенко простился с Любомиром Гузаром
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве простился с бывшим главой УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром, сообщает пресс-служба главы государства.

    Читайте также: Архиепископ Любомир Гузар. Справка

    Сообщается, что президентская чета почтила память патриарха минутой молчания и уклонилась у его гроба. Глава государства также выразил соболезнования близким кардинала.

    После прощания президент заявил, что Любомир Гузар является настоящим потомком Андрея Шептицкого и Святого Иосифа. По убеждению главы государства, именно Любомир Гузар объединял Украину, обеспечивал ее соборность словом, мыслью и молитвой.

    Бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар умер 31 мая. До столицы с ним попрощались во Львове.

    Похоронят Блаженнейшего Любомира в крипте Патриаршего собора 5 июня.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мариуш Блащак
    Теракт на Лондонском мосту
    Давка в Турине
    Давка на футбольном матче в Италии: более тысячи раненых
    Ситуация возле киевской больницы, где находится Адам Осмаев, 2 июня 2017
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве