Порошенко простился с Любомиром Гузаром

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве простился с бывшим главой УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром, сообщает пресс-служба главы государства.

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Сообщается, что президентская чета почтила память патриарха минутой молчания и уклонилась у его гроба. Глава государства также выразил соболезнования близким кардинала.

После прощания президент заявил, что Любомир Гузар является настоящим потомком Андрея Шептицкого и Святого Иосифа. По убеждению главы государства, именно Любомир Гузар объединял Украину, обеспечивал ее соборность словом, мыслью и молитвой.

Бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар умер 31 мая. До столицы с ним попрощались во Львове.

Похоронят Блаженнейшего Любомира в крипте Патриаршего собора 5 июня.