Горячий прием Порошенко в Быковне

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Что произошло?

В воскресенье, 21 мая, президент Петр Порошенко съездил почтить память жертв сталинских репрессий к мемориальному комплексу "Быковнянские могилы" под Киевом.

Порошенко вместе с супругой возложил цветы на польские могилы, где покоятся жертвы так называемого украинского катынского списка. Также президентская чета установила лампады возле центрального монумента мемориала и почтила память жертв тоталитаризма.

Президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы"

Во время выступления президент заявил, что Быковнянский лес — это место общей боли украинцев и поляков. В ходе церемонии Порошенко подчеркнул, что чувствует "каждой клеточкой людоедское сходство нацистского и сталинского режимов".

Помимо этого, президент прокомментировал запрет георгиевских ленточек и российских сайтов: "Без подконтрольных ФСБ-КГБ соцсетей мой украинский народ способен прожить".

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Что касается запрета георгиевских ленточек, то, по словам главы государства, закон он подпишет, как только документ поступит к нему из Верховной Рады.

Однако окончание церемонии ознаменовалось скандалом, соответствующее видео которого появилось в YouTube.

После церемонии почтения памяти Порошенко вышел к людям, которые собрались на митинг поблизости. Участники митинга обступили президента: начали гневно высказывать недовольство, жаловаться на уровень жизни, маленькую зарплату, продажных судей.

Вначале, с одним из участников митинга у Порошенко завязался спор. На видео плохо слышно, но президент ему отвечает: "Деньги нужны на оборону, солдатам", но Порошенко с возмущением перебивают митингующие.

Один из активистов спросил президента: "Как так, что в самом бедном государстве Европы самый богатый президент?!".

Также от президента потребовали "придержать судей, чтобы не воровали". На это президент ответил, что сейчас для этого и проводится судебная реформа.

Однако по мере того, как Порошенко пытался отвечать, гневные выкрикивания в его адрес лишь усиливались. В результате — президент решил быстро покинуть заповедник. Участники акции его провожали криками "Ганьба!", "Брехло!", "В отставку!".

Уже не впервой

Впрочем, президенту уже к этому не привыкать.

Ранее 25 февраля 2016 года болельщики освистали Порошенко во время матча "Динамо" — "Манчестер Сити".

Отметим, Порошенко смотрел футбольный матч со стадиона традиционно в окружении бойцов АТО.

Представление президента в середине второго тайма вызвало негативную реакцию у посетителей матча.

Вместо приветственных возгласов в адрес президента посыпались свист и гул недовольства. Впрочем, сам Порошенко сделал вид, что не услышал этого.

Кроме того, в годовщину Майдана в 2014 году родственники героев Небесной сотни обвинили Порошенко во лжи. Несколько десятков человек, собравшихся на улице Институтской освистали Порошенко и кричали в его адрес "Ганьба такому президенту".

Люди держали в руках плакаты "Порошенко, кто для тебя герой Украины?", "Порошенко, где убийцы?" и скандировали: "Ганьба!".

"Мы должны быть достойны героев Небесной сотни", — заявил Порошенко в ответ на агрессивное поведение родственников. На что родственники ему ответили: "Это вы нам, родственникам рассказываете, что мы должны быть достойны?".

Порошенко заявил родственникам, что они "сделали свое дело".

"А вы свое дело сделали, президент?" — ответил один из родственников.

По материалам из открытых источников интернет