Визит Порошенко на Волынь – начало предвыборной кампании

РИА Новости Украина

Визит президента Украины Петра Порошенко на Волынь стал для большинства неожиданностью. Впрочем, того, что в область прибыл кто-то важный, не заметил только ленивый: чуть ли не на каждом перекрестке в Луцке стояли полицейские, светофоры перевели в режим ожидания, в небе кружили вертолеты, а кортеж с гарантом двигался шумно, быстро и широко, занимая все полосы дорожного полотна. Об этом говорится в материале еженедельной газеты Волынские Новости.

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Меры безопасности будто бы и понятны, впрочем, они до сих пор не могут не удивлять рядового украинца. Как не может не удивлять и тот совковый марафет, который наводят перед приездом первых лиц государства.

Посещение Волыни, которое состоялись 24 мая, стало первыми за время каденции Петра Порошенко, то есть почти за три года, или, если быть точнее — за 1082 дня, отмечает издание.

president.gov.ua Визит Петра Порошенко в Волынскую область, 24 мая 2017

Ни проблемы с нелегальной добычей янтаря, ни потери военных из Волыни, ни проблемы на государственном филиале "Укрветсанзавода" в Ковеле не заставляли совершить визит. Хотя в социальных сетях предполагали, что именно это, или кадровые решения, станут причиной посещения.

К слову, увидеть гаранта именно для решения проблемы Ветсанзавода в село Пьятыдни (Владимир-Волынский район) приехали из Ковеля активисты. Там Порошенко принял участие в торжественном открытии семенного завода — одного из крупнейших в западном регионе.

Впрочем, похоже, общения с утомленными людьми в планах не было – поэтому их вывели за ограду, сообщает издание.

Говорят, вероятно, такое указание дал заместитель председателя Волынской ОГА Сергей Кошарук. И директор ООО "Пьятыдни" и депутат областного совета Валерий Диброва на вопрос журналистов, будут ли обсуждать с президентом проблемы области, ответил, что сейчас на предприятии праздник, поэтому говорить о проблемах — неуместно. Когда наступит время для такой уместности — вопрос риторический.

Толчок к визиту на Волынь (по крайней мере, видимый) вызвало решение о предоставлении Украине безвиза. Именно поэтому одним из объектов, где задержался гарант, стал таможенный пункт в Ягодине (говорили о его дальнейшем обустройстве под новые европейские реалии).

Порошенко отметил, что Украина должна быть готова к началу безвизового пересечения границы с ЕС, а средства для этого должны искать в том числе местные власти.

president.gov.ua Визит Петра Порошенко в Волынскую область, 24 мая 2017

"Должно быть где отдохнуть, сходить в туалет, выпить кофе. Человек должен иметь нормальные европейские условия", — описал гарант современные пункты перехода.

Критике подверг Порошенко большие очереди, причиной которых, по словам Петра Алексеевича, является регулярное движение торгашей и автомобилей на иностранном регистрации, которыми ездят украинцы, особенно в западных областях, пишет издание.

"70% очередей – это "челноки"и автомобили, которые едут транзитом. Только 30% — те, кто спокойно пересекает границу", — отметил Петр Порошенко и призвал министров и силовиков обеспечить нормальные и достойные условия для пересечения границы гражданами.

Раскритиковал он и украинцев, которые пользуются возможностью не растаможивать авто, а пересекать границу с определенной периодичностью.

По его словам, от такой практики в будущем будут отказываться, поскольку "схемы", которые используют отдельные граждане, — нечестные по отношению к другим владельцам авто.

"Не будет такового, не будут кому-то "подмазывать". Почему одни должны платить акцизы и сборы, а другие — нет? ", — подытожил Петр Алексеевич.

Мысли президента, с одной стороны, вроде бы и правильные, но они разбиваются о стену реалий обычных украинцев. Почему президент не видел очередей на таможенных пунктах в течение трех лет? Ведь эту проблему неоднократно освещали медиа, о ней знают все, кто хоть раз пересекал границу в колее для обычных людей, а не вип-персон. Почему президент не говорит об уменьшении пошлины, развитии отечественного автопрома, а хочет лишь прикрыть схемы, которые позволяют украинцам покупать авто по той цене, по которой покупают в Европе? Почему, в конце концов, только принятие безвизовых заставило заговорить о "нормальных европейских условиях" сервиса? – задается вопросами автор статьи Марина Гогодза.

Визит президента стал поводом для разговоров в политической среде. Поэтому на сессии областного совета глава местной "Свободы", депутат Анатолий Витив удивлялся, почему гарант не обратил внимания на проблемы 14-й бригады, в том числе — финансовые. Он отметил, что это одно из самых сильных звеньев ВСУ.

А нардеп Игорь Гузь ("Фронт перемен") в своем Facebook критиковал Порошенко за выстраивание "жесткой вертикали, куда включены спецслужба и прокуратура, а также финансовые структуры, которые он (Порошенко – Ред.) потихоньку "отжимает" или перекупает, или договаривается".

"Одной из причин посещения гаранта можно считать и начало предвыборной кампании. Очевидно, что он будет баллотироваться на второй срок и набирает для себя баллы. Впрочем, пользу от его первого визита в область рядовой гражданин вряд ли заметил", — констатировала Марина Гогодза.